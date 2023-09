El PP eleva la presión sobre Feijóo y le exige un discurso "épico" en su investidura

Alberto Núñez Feijóo afronta este martes uno de los días más trascendentales de su carrera política. Alrededor de las 12 del mediodía se subirá a la tribuna del Congreso de los Diputados y pronunciará un discurso con el que pretende convencer al Parlamento para que apoye su investidura como presidente del Gobierno. Una intervención viciada desde el inicio porque Feijóo ya sabe de antemano que no tendrá el respaldo de la mayoría de la Cámara.



Así, su debate de investidura será, en realidad, una segunda oportunidad para desquitarse de los "errores" cometidos en la campaña del 23 de julio, coinciden hasta tres barones del PP, y exponer —"ahora sí, dejando el sanchismo y siendo él mismo", reflexiona un destacado dirigente popular— su proyecto de país. Las expectativas sobre su intervención son máximas.



"Épico". "Ilusionante y a futuro". "El mejor discurso de su vida". "Su momento para marcar posición". "Este día es importantísimo para él y para el partido". "Tiene muchos objetivos que cumplir". Son solo algunas de las reflexiones que hacen diputados, presidentes autonómicos y otros cargos del PP consultados por Público.



El primer objetivo que le piden es presentar "una sarta de propuestas". "Un proyecto de cambio", apuntan, que según algunos dirigentes populares no supo explicar durante la campaña de las generales. Además, esperan también que sepa presentarse, a él mismo y al PP, como el ganador de las elecciones: "Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, en el PP". Sin mirar a Vox, al que ven agazapado.



¿Su gran reto? Saber conjugar esto con el ya asumido rol de líder de oposición. Así, si el acto de este domingo en Madrid en contra de la amnistía fue un calentamiento colectivo de los populares para la investidura, cabría esperar que Feijóo centrase buena parte de su intervención en ataques a la posible reedición de un nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Pero no es ni lo que el partido cree que debería hacer ni lo que hará.



"Feijóo va a exponer un programa de gobierno consecuente con el programa electoral, pero abierto a los seis grandes pactos de Estado que siguen plenamente vigente", aseguró este lunes Cuca Gamarra. Aunque habrá, sin duda, "referencias al contexto", subrayan fuentes de Génova. Feijóo lleva semanas preparando el discurso con su núcleo duro. Esta vez, confirman fuentes próximas al asesor estrella de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, él no ha estado en contacto con el equipo del presidente el PP, como sí hizo —aunque mínimamente— en la preparación para el cara a cara con Sánchez.



La idea fuerza es que Feijóo no será presidente del Gobierno porque no quiere. Así lo explicó Gamarra: "Mañana Feijóo será el primer candidato a la investidura que, pudiendo obtener los votos para ser presidente, renuncia a conseguirlos". Lo cierto es que en el mes que el rey Felipe VI le dio al líder conservador para reunirse con los grupos Feijóo no ha granjeado ni un solo votos más que los 172 'síes' con los que ya contaba el 22 de agosto: los 137 del PP, los 33 de Vox, el diputado de Coalición Canaria y el de UPN. Pero sí lo ha intentado.



El portazo del PNV ha sido ininterrumpido durante las últimas semanas y Génova ha terminado por reconocer contactos informales con Junts en el marco de la investidura de Feijóo.

Doblemente derrotado

Así, el expresidente de la Xunta de Galicia terminará, salvo sorpresa, doblemente derrotado esta semana — se vota su investidura el miércoles y, de no salir adelante, se repite la votación el viernes—, pero con la oportunidad de colocarse en la posición de salida para lo que suceda después de su investidura.

"Tiene que hacer un discurso que clarifique su proyecto por si hay una repetición electoral, pero que también nos afiance frente a lo que puede pasar", asevera un presidente del PP en referencia a la posible concesión de una ley de amnistía.

La presión es alta pero el respaldo, a día de hoy, absoluto. Tanto es así que Feijóo ha pedido a todos los presidentes del PP, con bastón de mando o sin él, que le acompañen este martes en el Congreso y así lo harán. Una muestra más del "respaldo moral" que Feijóo lleva semanas buscando para afrontar su investidura.