El PP evita censurar el mensaje xenófobo de García Albiol sobre los migrantes

La dirección del Partido Popular (PP) ha evitado este martes censurar o criticar el mensaje xenófobo que escribió el lunes el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. En él relataba cómo había visto a "diez hombres marroquíes" en un ferry de Ibiza a Barcelona. "Lo que ocurra después, con casi toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos. Esto acabará como Francia antes que después. Al tiempo", señaló en la red social X.

La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales del PP, Ana Alós, ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de Génova en la que ha sido preguntada directamente por este asunto y la valoración de la dirección nacional de los populares. En esa misma rueda de prensa, la dirigente de los populares se ha desmarcado del discurso "xenófobo" que "muchas veces escuchan a Vox". Pero ha evitado referirse del mismo modo a su compañero de filas.

"El señor Albiol ha dado hoy las explicaciones sobre su propio tuit. No tengo yo que explicar lo que él ha querido decir con ese tuit", ha destacado. A continuación ha afirmado que "en España hay distintas circunstancias" sobre la migración y hay ciudades "donde la migración es muy numerosa". "El señor Albiol conoce su ciudad y hay otras circunstancias en otras ciudades de España que no tienen nada que ver", ha añadido.

Estoy en un ferry de Balearia desde Ibiza a Barcelona. Han embarcado a unos diez hombres marroquíes - todos con una bolsa de una entidad social- de entre 25 y 40 años, todos con teléfono, casi todos con gafas de sol, aspecto saludable, alguno incluso con un cuerpo de gym y… — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) August 19, 2024

Las "explicaciones" dadas por Albiol han sido recogidas en Antena 3. El alcalde de Badalona ha insistido en que fue una publicación en X que "describía una realidad" con "datos que son objetivos" pero "no genéricos" con la inmigración que llega. Así, el regidor ha cuestionado a las personas que quieren acoger "absolutamente a todo el mundo". "No lo comparto pero le respeto. Que me digan que una vez llegan a Barcelona, ¿qué se hace con estas personas?", ha preguntado.

Su mensaje ha generado diferentes reacciones políticas. Especialmente llamativa ha sido la de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. "En Reino Unido la extrema derecha lleva semanas utilizando bulos racistas que han provocado decenas de linchamientos. Es preocupante que el Partido Popular siga este camino. La España que defendemos es la de la inclusión, la acogida y el respeto a los derechos humanos", escribió también en X en referencia a las palabras de Albiol.