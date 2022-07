El PP de Feijóo llega al debate sobre el estado de la nación con un líder mudo y el mismo discurso que en 2005

A Alberto Núñez Feijóo el protagonismo en el debate sobre el estado de la nación se lo dará su anómala condición de figurante. Se sentará en el escaño del jefe de la oposición pero tendrá que hacerlo sin desplegar la retórica que se espera de quien lucha llegar a la Moncloa porque, al no tener acta de diputado, no podrá intervenir. Pero aunque será Cuca Gamarra quien exponga la visión del PP sobre la situación del país, el PP de Feijóo tiene una sola voz y, si se repasan los diarios de sesiones del Congreso, un espejo en el que mirarse: el PP de Mariano Rajoy.

Apenas difiere lo que el expresidente decía hace 17 años y lo que Núñez Feijóo dice ahora. De hecho, era el año 2005 y, ya entonces, para el PP quien "gobernaba" era ERC. Aquel 11 de mayo fue el primer debate sobre el estado de la nación como jefe de la oposición para un Mariano Rajoy que había llegado a la presidencia del PP hacía apenas dos años. Al frente del Gobierno estaba, en su primera legislatura, José Rodríguez Zapatero.

"Gobiernan los socialistas, pero quien tiene la vara alta es Esquerra Republicana de Catalunya", le reprochaba entonces, como ahora, Rajoy al PSOE. Desde la tribuna de oradores le acusó de ser un "gobierno débil, en minoría, que se sostiene porque usted lo prefiere así gracias a los apoyos de los grupos más radicales de esta Cámara". "Un gobierno que necesita que le den permiso para todo", decía el PP hace casi dos décadas.

Bajo el mantra de la renovación y el "reinicio", el PP de hoy acusa a Pedro Sánchez de estar "secuestrado" por los partidos nacionalistas y utiliza los pactos con ERC y EH Bildu como principal instrumento de oposición. Y Génova repite: "Tenemos al gobierno más débil en la historia de la democracia".

A vueltas con el CGPJ

La renovación del Consejo General del Poder Judicial lleva atascada tres años y es difícil hacer la cuenta de todos los reproches cruzados entre PP y PSOE en este tiempo. El último que sale de Génova es que el Gobierno, sin diálogo, presentó una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que dinamitó cualquier posibilidad de pacto. Hace 17 años, Rajoy le espetó lo siguiente a Zapatero: "Sin dialogar con nadie impuso la forma de elegir las vacantes judiciales por el Consejo General dl Poder Judicial"

Zapatero, como Sánchez, en el poder a costa de todo. "Usted ha dejado de pensar en España, ha puesto usted la nación en almoneda y se propone descoyuntar lo que haga falta con tal de que le ayuden a conservar el poder, no le importa el precio". Era lo que Rajoy dijo de Zapatero en el debate de 2005 y también lo que el PP de Feijóo dice ahora de Pedro Sánchez. Una de las críticas más habituales de los conservadores es que el presidente de Gobierno busca "resistir a cualquier precio" en el poder.

Nostalgia del 78

Si algo ha dejado claro Núñez Feijóo desde que tomó la presidencia del PP es que quiere volver al clima político de 1978, en una exaltación constante de la Transición. Una reivindicación que los populares utilizan de forma constante contra Sánchez, al que acusan de "romper todos los consensos". Sin ir más lejos este lunes, Esteban González Pons señaló al presidente del Gobierno por "alta traición" contra el socialismo de Felipe González. ¿La razón? Aprobar una nueva Ley de Memoria Democrática por la que una comisión técnica elaborará un estudio sobre la violencia en la Transición, poniendo como límite el 31 de diciembre de 1983, cuando el Gobierno de Felipe González llevaba ya un año de rodaje.

En 2005 Rajoy ya acusaba al entonces líder del PSOE, Rodríguez Zapatero, de no aceptar "la reconciliación que alcanzamos el año 1978. "No la acepta", insistió en su primer debate sobre el estado la nación. El tiempo parece no haber transcurrido desde entonces.

Desconfianza en España. "¿De qué presume usted si lo que ha hecho es degradar la imagen de España y reducir sus oportunidades?". "Lo peor para la imagen de España es su carácter errático, su inconsecuencia, porque usted está consiguiendo que nadie pueda fiarse de nosotros". ¿Rajoy en el año 2005 o Feijóo en 2022? La respuesta correcta es la primera pero bien podría ser la segunda porque el discurso del PP, más de quince años después, es similar sino idéntico.

Rectifica, rectifica, rectifica. El relato de los conservadores incluye de forma repetitiva, desde hace semanas, la siguiente afirmación: "El Gobierno acierta cuando rectifica". Lo dicen a raíz de que el Ejecutivo aceptase la bajada del IVA del luz al 5%, pero no es, ni mucho menos, una frase nueva. "Ahora les va mucho mejor por rectificar, le dijo Rajoy a Zapatero en el debate sobre el estado de la nación del año 2009. "Trabaja poco, pero rectifica sin parar", le había dicho en 2005.

Todos los diario de sesiones de los 25 debates sobre el estado de la nación que se han celebrado desde el año 1983 están disponibles aquí.