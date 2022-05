El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado convencido de que muchos votantes de Vox, si ven a los populares como una alternativa y si la gente no quiere seguir con este gobierno, votarán a la alternativa. También ha asegurado que prefiere no referirse a Vox como extrema derecha ya que "yo soy respetuoso con ese partido, porque si a ellos no les gusta que se lo digamos, yo no se lo diré".

"Estoy convencido que muchos votantes de Vox, si nos ven como una alternativa y si la gente no quiere seguir con este gobierno tienen que votar a la alternativa". Así lo dijo el líder del PP en el programa de Telecinco Mi casa en la tuya, de Bertín Osborne, donde consideró que "si dividimos el voto, seguirá gobernando Sánchez".

Preguntado si pactaría con Vox si le hiciera falta para gobernar, Núñez Feijóo respondió: "Si yo vengo a la política española a intentar sumar votos y no a intentar ganar contundentemente las elecciones, no vengo. Me quedo donde estoy. Es mi proyecto político".

"Respeto a Vox, me interesan muchos sus votantes, pero Vox y PP no somos lo mismo", continuó Feijóo, quien preguntado si la formación de Santiago Abascal es de extrema derecha, comentó: "si acogemos la nomenclatura europea, aquello que se encuentra a la derecha del Partido Popular Europeo, se considera extrema derecha. Yo soy respetuoso con ese partido, porque si a ellos no les gusta que se lo digamos, yo no se lo diré".

Alberto Núñez Feijóo recordó que admiraba a Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Santiago Carrillo y Felipe González, y confesó que votó a este último. "Voté a Felipe porque me parecía que era el mejor político y porque, además, iba a consolidar la democracia. Que la izquierda entrase en el Gobierno de España era determinante para consolidar la democracia en nuestro país. Insisto, lo volvería a hacer, fue un excelente presidente del Gobierno", explicó Feijóo.