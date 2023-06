El PP gana tiempo y evitar contestar al PSOE sobre los debates entre Feijóo y Sánchez hasta el próximo martes

Han pasado casi dos semanas desde la propuesta que lanzó públicamente el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para debatir con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Desde ese momento el secretario de organización socialista, Santos Cerdán, trató de pactar con los populares la realización de los mismos. Todavía no hay respuesta clara del PP. Y no la habrá hasta el próximo martes.

Según informan fuentes socialistas a Público, este viernes se ha producido un nuevo contacto entre Cerdán y Esteban González Pons, dirigente designado en Génova para el asunto. En su mensaje, ha pedido al PSOE que las próximas comunicaciones sean por escrito para "evitar malentendidos" y llevar una comunicación "estructurada".

Pons le señala a Cerdán que será el próximo martes, una vez estén presentadas e inscritas de forma oficial todas las candidaturas, cuando el PP trasladará su propuesta de debates. El PP espera que los socialistas hagan lo propio ese día.

Sánchez quería hacer un cara a cara semanal contra Feijóo. El líder del PP se comprometió en una entrevista en Onda Cero a hacer al menos uno. Además, la vicepresidenta Nadia Calviño retó a los populares también a realizar un debate específico sobre economía. Todavía no hay nada confirmado. En las filas socialistas recuerdan que ya hay cuatro grupos de comunicación (Prisa, Mediaset, RTVE y Atresmedia) que han solicitado los cara a cara.

"Entiendo que no quiera debatir, la cobardía de Feijóo la comprendo. Lo que espero es que la ciudadanía sea la que no entienda por qué Feijóo no quiere debatir", ha expresado este martes en rueda de prensa el secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.