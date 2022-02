El PP llama a los suyos a movilizarse y Tudanca aspira a ser el "primer presidente feminista" de Castilla y León

Y la campaña, el experimento de Alfonso Fernández Mañueco, echó el cierre. Es la primera vez, este domingo, que dos millones de castellanos y leoneses decidirán en solitario, sin otras elecciones por en medio, la composición de las Cortes. En los actos de cierre, los candidatos, que echaron el resto, estuvieron arropados por los líderes nacionales de sus partidos en nutridos mítines.

Casado, junto a un Mañueco apretado por las encuestas, el temor a la abstención, los 35 años de gobiernos consecutivos y el auge de Vox, llamó a la movilización puerta a puerta de sus cuadros. "O el Partido Popular o el caos". "No os dejéis engañar con carambolas, con señuelos" porque "no hay más alternativa" que el PP al "sanchismo", dijo.

Luis Tudanca, el candidato del PSOE, arropado por el presidente Pedro Sánchez, trabajó el voto de las mujeres y el voto feminista y afirmó: "Quiero ser el primer presidente feminista, nos queda mucho que aprender a los hombres. Ni un paso atrás en los derechos de las mujeres frente a aquellos que quieren que retrocedamos. En una mesa de negociación nunca estarán los derechos de las mujeres". Y proclamó: "Los 35 años se acaban el domingo. El cambio está aquí. El domingo empieza todo". "Se nos ha ido ensanchando la sonrisa y a ellos, el enfado", remachó Tudanca.

Con Mañueco, estuvieron entre muchos otros, en un acto con cierto morbo –habida cuenta de las cuitas internas del PP–, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo y Casado. Díaz Ayuso reivindicó al PP como "el partido que con alegría y mucho trabajo une al centro derecha, la casa común de liberales y conservadores inspirados por valores del humanismo cristiano". El PP es el partido "el de la gente normal, sin odios, ni revoluciones, ni sectarismo". "Negamos el odio venga de donde venga".

Sánchez, quien una vez más, como en todos los mítines que ha dado en esta campaña –cinco– se acordó de reivindicar la revalorización de las pensiones en una Comunidad en la que un cuarto del censo las cobra, llamó a agrupar el voto del cambio en el PSOE: "Es evidente. Sabemos que ganar no significa gobernar, si no queremos que se repita la historia, no podemos repartir el voto, sino concentrarlo en el PSOE". En 2019, Tudanca ganó los comicios, pero no pudo gobernar porque Ciudadanos eligió apuntalar al PP de Mañueco.

Sánchez incidió en el peligro de Vox, de un gobierno con el PP: "Hablamos de involución, de una combinación fatal para esta tierra: el agotamiento del PP más la involución".

El presidente levantó a los suyos, cuando en tono enérgico, proclamó: "La política ¿qué es? No es hacerse fotos en granjas, con ovejas, vacas. Es subir el SMI, revalorizar las pensiones, aprobar un IMV, aprobar una ley de muerte digna… La política es algo muy serio y es lo que hace el PSOE y no el PP".

El presidente reivindicó la vigencia de la socialdemocracia. Así, entre las lecciones de la covid –afirmó– está la siguiente: "Todas aquellas ideologías que decían que la sanidad debía ser una mercancía se han revelado como un auténtico peligro para la salud y también para la economía. La respuesta socialdemócrata a la crisis ha hecho que se recuperen los derechos y que ahora tengamos más empleos y empresas" que antes aun de la caída de Lehman.

La garantía

Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, en un acto con Pablo Fernández, reivindicó la utilidad de Unidas Podemos, la única garantía, si está fuerte, para hacer políticas de izquierdas. "Frente a un PP asalvajado, en rebeldía contra la constitución, no valen los sí pero no del PSOE, las medias tintas, y las piernas temblorosas. Lo hemos visto estas semanas, cada vez que nos damos la vuelta el PSOE mira a la derecha. Porque eso es la geometría variable: pactar con la derecha. Cada vez que nos damos la vuelta el PSOE intentan incumplir el acuerdo de gobierno. Fijaos que ya empiezan a esconderse detrás del informe de expertos para no cumplir el acuerdo de gobierno sobre la reforma fiscal".

"Cuando nuestros votos son imprescindibles los acuerdos se cumplen. Y a partir de ahora los ricos en España van a tener que empezar a pagar lo que les toca. Basta ya de privilegios fiscales para los ricos mientras los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas pagan el doble de impuestos que las grandes empresas. Sin justicia fiscal en España nunca va a haber justicia social", remachó Belarra.

Inés Arrimadas acudió a darle calor al candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, y reclamó que los votantes "castiguen" a quien juega con Castilla y León y premien la única opción de "centro", que representa "verdad, honradez y profesionalidad". "Hay políticos que nacen, crecen, se reproducen y mueren en la sede de un partido político", un modelo frente al que contrapuso el de los candidatos de Ciudadanos que, con "frescura", "pueden salir a la calle con la garantía de mirar a los ojos a la ciudadanía, según recoge Europa Press.