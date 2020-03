El PP marca la oposición al Gobierno con la crisis del coronavirus

El Partido Popular sigue marcando una posición propia frente al Gobierno en la crisis del coronavirus. Una estrategia que el líder del PP, Pablo Casado, puso de manifiesto este lunes, al comparecer de urgencia tras el comité de dirección celebrado en la sede de Madrid para exigir al Ejecutivo un "plan de choque" económico -con las mismas medidas que los populares prestan en campaña, antes de la amenaza del virus- para paliar los efectos de la pandemia a raíz de la caída masiva de las bolsas: "Cuando el Gobierno no propone nada a veces tiene que ser la oposición quién lo haga", afirmó el conservador.

Este martes el PP ha celebrado su propia Comisión de Seguimiento de la epidemia en la sede nacional del partido, en la que la portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha trasladado la posición que después ha expuesto en la junta de portavoces: la sustitución del pleno de control al Ejecutivo por una sesión monográfica en la que Sánchez de explicaciones. Sin embargo, el resto de grupos -a excepción de Ciudadanos - ha desechado la propuesta de la conservadora.

Álvarez de Toledo ve "insuficiente" que el ministro de sanidad, Salvador Illa, comparezca este jueves en una comisión del Congreso y ha exigido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca "cuanto antes" en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre la crisis del coronavirus: "Pido que el presidente venga y ejerza el liderazgo en esta crisis, contribuya a paliar el sentimiento que tienen los ciudadanos de miedo e incertidumbre, que se palía con la verdad".

La conservadora ha reclamado un "debate de altura y con grandeza" en el Congreso y se niega a que la Cámara Baja esté paralizada: "Eso de poner la democracia en cuarentena no lo podemos tolerar" -ha defendido- "eso no ocurre ni en tiempos de guerra". Sin embargo, sí que habrá actividad en las Cortes: la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, ha anunciado que se mantiene la comparecencia de Illa y que además habrá una nueva reunión de la Mesa y de los portavoces parlamentarios el próximo jueves.

El PP hace, no obstante, una llamada a la "tranquilidad" y a la "serenidad", ante el temor que puede provocar en la ciudadanía que se tomen medidas drásticas que también afecten a los diputados. Aun así, este martes la portavoz del PP ha querido remarcar que "en un momento excepcional como este" los partidos deben tener "la posibilidad de ejercer nuestra labor de oposición al Gobierno".