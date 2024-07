El PP mira a la Italia de Meloni como ejemplo de políticas migratorias exitosas

"Tomar medidas diferentes en España a las que se toman en otros países que han tenido resultados exitosos puede derivar y deriva en un efecto llamada para este verano del que les quiero alertar". Así se lo ha dicho Alberto Núñez Feijóo a los dirigentes del Partido Popular Europeo, reunidos este miércoles en Cascais (Portugal).

Feijóo no solo no ha esquivado ante sus colegas europeos el tema que vertebra la actualidad política española, sino que ha pronunciado un discurso contundente en el que, ante la presidenta Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha pedido "ayuda europea para controlar la inmigración".

El líder de los populares hizo una crítica al Gobierno al poner en valor la política migratoria de "otros países" que él no mencionó por sus nombres, pero que sí señalan con claridad miembros de su cúpula: Grecia e Italia, dos territorios que despliegan agendas antimigratorias.

En Grecia, donde ahora gobierna el conservador Kyriakos Mitsotakis, se han blindado las fronteras terrestres con la construcción de un muro con Turquía y se han aprobado medidas como la aceleración de las devoluciones a Turquía de personas a las que se les ha denegado el asilo político. A finales de 2023 dieron el visto bueno a la regularización de 30.000 inmigrantes para hacer frente a la escasez de mano de obra.

Y en la Italia de Giorgia Meloni la legislación contra los migrantes no ha hecho más que endurecerse. La neofascista italiana ha aprobado cuatro paquetes normativos a través de los cuales busca facilitar la expulsión de menores no acompañados por la vía de acelerar las pruebas clínicas para verificar su edad.

Al mismo tiempo, se ha ocupado de dificultar las misiones de los barcos de las ONG asignándoles puertos lejanos para desembarcar migrantes; de eliminar la "protección especial", una tutela que el ordenamiento de Italia ofrece a los migrantes que no tienen derecho al asilo o a la protección subsidiara; y de alargar el tiempo de retención de los sentenciados a la expulsión hasta el máximo legal permitido por la Unión Europea, 18 meses.

Además, Meloni ha construido "centros de gestión de inmigrantes ilegales" en Albania para que las personas rescatadas en el Mediterráneo y que están a la espera de asilo no pisen suelo europeo.

El PP defiende los modelos de ambos países como "exitosos" en la resolución del "problema migratorio", aunque lo cierto es que de Génova no sale una propuesta concreta para resolver en origen la llegada de migrantes a las costas españoles.

"Debemos ser conscientes de que el problema migratorio no cesará si no somos capaces de frenar los flujos de la migración irregular hacia Europa y eso solo puede hacerse a través de acuerdos mutuamente beneficiosos con terceros países de origen en tránsito, como los firmados con Túnez, Mauritania, Egipto... Europa tiene que estar dispuesta a ayudar económica y materialmente a estos países, pero estos países deben cumplir con su parte y asegurarse de que las mafias que trafican con personas no operen en sus costas", defendió Feijóo en Cascais.

El presidente del PP, que ha extremado su mensaje en los últimos días, transmitió a los líderes europeos de su partido que no deben ser "ajenos a esto", porque "las fronteras españolas son europeas y, por tanto, es un problema que debemos afrontar en común". Fuentes de la dirección nacional del PP señalan la importancia de Frontex, la agencia europea de control de fronteras. Tal y como publicó este medio, Frontex gasta casi 50 veces más en deportar migrantes que en velar por sus derechos fundamentales.

Así, Feijóo, tras constatar las resistencias de algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP a aceptar la acogida forzosa de menores migrantes que se encuentran ahora en Canarias, señala al Gobierno por llegar "muy tarde" una situación que califica de "límite" y mira a Grecia, a Italia y a las instituciones europeas.