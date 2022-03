El PP se ofrece a Sánchez como aliado contra Rusia: "Mire a este grupo y no a sus socios"

El PP le tiende la mano a Pedro Sánchez en la guerra Rusia-Ucrania. A los populares también les ha pillado por sorpresa la rectificación de Sánchez anunciando el envío de "material ofensivo" a Ucrania y lo ha evidenciado Cuca Gamarra en su intervención desde la tribuna. Preparada para reprocharle su inacción al presidente, Gamarra le ha ofrecido, en cambio, su apoyo en el Congreso: "Si los aliados de Gobierno le fallan no se preocupe, recorreremos juntos este camino".



"Usted sabe que es más firme y fiable el apoyo que le ofrece mi partido que los titubeos sobre la OTAN de algunos miembros de su Gobierno", aseguró la portavoz del PP en el Parlamento. Los populares le piden a Sánchez que trabaje con ellos y no con Unidas Podemos: "Mire a este grupo y no a sus socios de Gobierno".

El PP le reprocha a Pedro Sánchez que España ha tenido, hasta ahora, "el compromiso más bajo con Ucrania de todos los países de la UE" y le exige que "juegue en el tablero internacional en la posición que le corresponde". "No hemos sido ágiles ni hemos estado a la altura de las circunstancias, debemos rectificar, esperemos que su discurso sea una enmienda a la totalidad", aseguró Cuca Gamarra.



Minutos antes Sánchez anunció el envío de "material ofensivo" a los ucranianos, en contra de lo que había manifestado hasta ahora. "Esperemos que este cambio sea la hoja de ruta que va a seguir el Gobierno de España", dicen en el PP.

"Hemos sido, somos y seremos un partido de Estado a la altura de su responsabilidad", afirmó Cuca Gamarra. Su intervención de este miércoles ha sido la imagen de la nueva etapa que arrancó en el PP hace solo 24 horas y en la que, al menos durante este mes de transición hasta el congreso, ella tomará las riendas del partido