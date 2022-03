Guerra Rusia-Ucrania Malestar en Unidas Podemos por la rectificación de Sánchez sobre el envío de armas a Ucrania

El presidente del Gobierno se habría comprometido con el espacio confederal a no enviar armas de forma directa a Ucrania y limitarse a participar en el fondo de la Unión Europea. En UP consideran que Sánchez vuelve a ceder ante la presión de la derecha y que esta medida no apuesta de verdad por la vía diplomática.