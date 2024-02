El PP rechaza investigar la compra de material sanitario durante la pandemia de todas las administraciones

A raíz del 'caso Koldo', PSOE y PP han emprendido una guerra de comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado. El PP, exprimiendo su mayoría absoluta en la Cámara Alta, quiere que se investigue ahí la trama que envuelve al exaseror del exministro de Fomento, José Luis Ábalos; mientras que los socialistas han registrado este martes una comisión en el Congreso para analizar la compra de material sanitario desde todas las administraciones públicas durante la pandemia. Los populares asumen que es un movimiento del PSOE para volver a poner sobre la mesa el caso del hermano de Ayuso o el de los comisionistas Luceño y Medina. Y por eso lo rechazan.

"Que no cuenten con nosotros para ello", ha asegurado este martes el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. "A nosotros no nos constan irregularidades en otras administraciones que no sean las que han señalado las investigaciones policiales y judiciales que han llevado a la detención de un asesor del señor Ábalos", prosiguió.

Si bien la Fiscalía Europea archivó el caso en el que se investigaba la presunta malversación de fondos europeos en un contrato de suministro de mascarillas en el que participó el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, y por el que cobró más 55.000 euros, hay otros que siguen bajo la lupa de la justicia. Uno de ellos es el conocido como 'caso Luceña y Medina' y que afecta al ayuntamiento de Madrid, gobernado por el popular José Luis Martínez Almeida.

Con todo, en el PP critican que el PSOE "trate de esparcir las culpas y las sospechas a otros" porque, aseguró Tellado, "las sospechas están en el Ministerio de Transportes dirigido por el señor Ábalos en un periodo muy concreto".

"Riesgos" en la contratación durante la covid

La comisión, que cuenta ya con el rechazo del PP, la ha registrado el PSOE en la mañana de este martes. La intención es dar transparencia y fiscalizar todos los procesos de contratación "para la adquisición de material sanitario por parte de las administraciones públicas durante la crisis pandémica ocasionada por la covid-19", según reza el propio nombre de la comisión en ciernes. Más de 70 diputados socialistas han firmado la solicitud, que deberá recibir la aprobación de la Mesa.

La formación explica, en la exposición de motivos, que los "mecanismos excepcionales de contratación pública rápida" que se habilitaron durante la pandemia "a fin de acelerar procedimientos y contar cuanto antes con los recursos y servicios necesarios" limitaron las garantías y multiplicaron los "riesgos". También señala que "algunas personas especularon con los precios y cargaron al erario público comisiones abusivas, entre otras irregularidades".

En el propio texto se especifica que "durante los últimos años se ha tenido conocimiento público de hechos de esta naturaleza en relación con varias administraciones públicas de distinto nivel". Los objetivos de la comisión, según traslada el PSOE a la Mesa del Congreso, son, por un lado, aclarar las responsabilidades de los presuntos casos de corrupción y, por otro, valorar "modificaciones de la legislación estatal" para "evitar que aparezcan irregularidades en el futuro".