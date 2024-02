El PSOE espera a la comparecencia de Ábalos para decidir sobre su posible expulsión

José Luis Ábalos mantiene la tensión con el PSOE. El exministro de Transportes y exsecretario de Organización de los socialistas realizará este martes a mediodía una comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar su decisión tras las exigencias de su partido para que deje el acta. A esa rueda de prensa se remiten en las filas socialistas para avanzar cualquier acción.

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, no ha querido adelantar la decisión que ha tomado Ábalos. En la dirección socialista de Ferraz asumen que no dimitirá. Pero no hay nada oficial. "Estamos esperando a una comparecencia. A partir de ahí veremos si tenemos que adoptar decisiones en este sentido o si él mismo entrega su acta", ha respondido López a las preguntas de si el partido lo expulsará y tendrá que integrarse en el Grupo Mixto.

"Seguro que pueden entender que en la vida política hay días duros, semanas duras. Para los socialistas, todo lo que gira alrededor de este caso y lo que rodea al señor Koldo García nos está provocando mucho dolor", ha destacado López.

El dirigente socialista ha resaltado que el Tribunal de Cuentas auditó los contratos y según su informe todo se hizo de conformidad con la contratación de emergencia. "Los precios de las mascarillas no se dispararon como ocurrió en otras ocasiones. Y según el sumario no existe ningún reproche penal que recaiga sobre José Luis Ábalos", ha afirmado.

Pero el PSOE sí apunta, como exigió este lunes su Ejecutiva Federal, a la "responsabilidad política" de Ábalos. "Va a hacer una comparecencia, a raíz de lo que diga, actuaremos", ha insistido López en varias ocasiones. "Nadie está libre de que en sus filas se cuelen personas que acaben teniendo comportamientos rechazables, la diferencia está en cómo reaccionamos", ha destacado, al tiempo que ha criticado la actitud del PP.

Fuentes parlamentarias socialistas reconocen que no entienden la situación que está creando Ábalos en estos momentos. "No entendemos la reacción, tendría que dejar el acta", señalan estas mismas fuentes. Pero insisten en no avanzar acontecimientos y tener la "cortesía" de esperar a que él mismo se pronuncie "para adoptar las medidas necesarias".