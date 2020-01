El PP rescata al exalcalde que ocultó su empresa en Panamá

El PP de Zaragoza ha rescatado a Miguel Ángel Velilla, el exconcejal de los conservadores en la capital aragonesa que hace casi cuatro años tuvo que dejar el cargo de alcalde pedáneo del barrio rural de Juslibol por haber ocultado al ayuntamiento que era socio de una constructora panameña: será, según el decreto emitido este miércoles por el consistorio, el único candidato a ocupar ese puesto, en la lista de los populares, en las elecciones del próximo día 9.

Velilla se vio obligado a presentar su dimisión a mediados de mayo de 2016, después de que trascendiera que durante la legislatura anterior, en la que había sido concejal de los conservadores, había omitido en su declaración de bienes su participación en Velza SA, una empresa del sector de la construcción registrada en febrero de 2009 en Ciudad Panamá con Dimas Avidel Zarzavilla Díaz, que había sido el comisario del pabellón de ese país en la Expo del agua del año anterior.

El PP de Zaragoza declinó realizar ninguna valoración sobre la elección de Velilla como candidato. "No tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia", señalaron.

Fuentes del equipo de gobierno municipal PP-C’s, por su parte, destacaron que "no está inhabilitado para ningún cargo" y que si dimitió hace cuatro años fue por "una cuestión de estética, pero no de corrupción". "Es una persona perfectamente capacitada, que ya fue alcalde de Juslibol y sobre el que no pesa ningún tipo de inhabilitación", añadieron.

Efectivamente, Velilla no fue objeto de acciones legales por el asunto de la empresa, aunque sí parece claro que su actitud no resulta modélica, ni mucho menos, en el apartado de la transparencia.

"Todo tipo de negocio lícito"

Velilla había sido alcalde pedáneo de Juslibol (2.600 habitantes) entre 1995 y 2011 para repetir a finales de 2015 tras una legislatura como concejal de los conservadores en la capital al sustituir a la edil Elvira Horno tras renunciar esta al acta de concejal. No llegó a cumplir el primer año de ese nuevo mandato al conocerse que había ocultado su participación en Velza en su declaración de bienes al ayuntamiento. Entonces calificó lo ocurrido como "un error personal".

Velilla estuvo trabajando en uno de los grupos institucionales del PP en la provincia de Zaragoza

Tras el cese, Miguel Ángel Velilla estuvo trabajando en uno de los grupos institucionales del PP en la provincia de Zaragoza hasta las pasadas elecciones municipales y autonómicas de mayo. Antes de ser concejal habían trabajado como agente de desarrollo local en los ayuntamientos de Zuera y Valmadrid.

La empresa, con un capital de 10.000 balboas, equivalentes a 8.970 euros y que fueron aportados por mitades por Velilla y Zarzavilla, apenas había tenido actividad cuando trascendió su existencia, coincidiendo con el escándalo de los Papeles de Panamá pero sin vinculación con ese asunto.

Velza, en la que el zaragozano ocupaba los cargos de director, tesorero y secretario mientras el panameño tenía los de director y presidente, tiene como objeto social "todo tipo de negocio lícito" y, "especialmente", la edificación, compraventa y administración de inmuebles, el desarrollo de proyectos turísticos, residenciales y de carreteras, la importación y exportación de todo tipo de bienes y, por último, la venta e instalación de sistemas eléctricos,.

El comisario y las cuentas del pabellón

Su socio, Dimas Avidel Zarzavilla, que figura como presidente de China Motors Panamá, fundada en 2009 con un capital de mil balboas, y como vicepresidente de Sociedad Inverza, creada en marzo de 2006 con 10.000, se dedica en la actualidad a la asesoría. Lo hace desde 2015, tras un hueco en su vida laboral de cinco años posterior al comisariado de los pabellones de su país en las Expo de Zaragoza y Shangai, según indica su propio perfil en Linkedin.

Las cuentas de la primera de esas dos últimas actividades no acabaron de cuadrar, lo que llevó a situar "fuera de comercio" a Velza en 2014 dentro de la investigación iniciada por el Tribunal de Cuentas de Panamá, que ordenó bloquear las cuentas y propiedades del socio de Velilla.

Las pesquisas comenzaron cuando una auditoría detectó indicios de irregularidades en las cuentas del pabellón de Panamá en la Expo de Zaragoza entre las que se incluía "un perjuicio económico a los intereses del Estado" de 2.181 bolívares.

"Los recursos no se utilizaron con corrección", señalaba la auditoría, que detectó gastos de dinero público no justificados documentalmente y la "falta de documentación sustentadora de los gastos bancarios"