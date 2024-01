El PP sale en defensa de García Castellón y eleva el tono contra Sánchez: "Es la codicia disfrazada de presidente"

El PP ha vuelto a agitar las calles dos días antes de que el Congreso vote el texto definitivo de la ley de amnistía. Los populares han celebrado este domingo un acto en Madrid en el que Alberto Núñez Feijóo ha anticipado una "respuesta en las urnas" a los pactos del PSOE con el independentismo. "No le vamos a pasar una", dijo el presidente del PP, con la mirada puesta ya en las elecciones gallegas, vascas y europeas y el objetivo claro de llevar todas las campañas al terreno nacional.

"Qué indignidad, qué insulto, decir a los policías que no han sufrido actos terroristas", ha asegurado Feijóo, que se ha referido también a un "un Gobierno nefasto que no tiene vergüenza". No escatimó tampoco en ataques a Pedro Sánchez: "¿Sabéis cómo pasará la historia? Por sus mentiras. Por sus mentiras disfrazadas de cambio de opinión, por su conveniencia disfrazada de convivencia, por su codicia disfrazada de presidente, en definitiva, por venderse él, por vender al Partido Socialista y por poner en venta a España, por eso pasará a la historia".

Según la organización del PP, la asistencia ha sido de 70.000 personas, pero, como es habitual, la cifra de la Delegación del Gobierno es bastante inferior: 45.000 asistentes.

Arropado por la mayoría de sus presidentes autonómicos y por los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, Feijóo ha pedido a mayores, trabajadores y jóvenes rebelarse contra el Gobierno.

"No será cuestión de un día, pero se tarde lo que se tarde aquí estaremos de pie (…) Pedro Sánchez será el pasado, el pasado que vamos a olvidar entre todos", remachó el líder de la oposición. "Sánchez tiene los días contados y ese final se acerca a gran velocidad", dijo también Isabel Díaz Ayuso.

En defensa de García Castellón

La presidenta de la Comunidad de Madrid, aclamada al grito de "presidenta, presidenta" por el público, fue también muy dura. Aseguró durante su intervención que el Gobierno "normaliza el crimen porque pacta con el crimen" y llamó directamente "mentiroso" a Pedro Sánchez. Arrancó los aplausos de la Plaza de España de Madrid.

Lo hizo también cuando salió en defensa del juez Manuel García Castellón. "La libertad gana cuando un juez como García Castellón investiga", defendió Ayuso. Precisamente este fin de semana el diario El País ha develado que el juez de la Audiencia Nacional conocía desde hace nueve meses el supuesto plan de Tsunami Democratic para atentar contra el rey Felipe VI en 2020 que ha puesto sobre la mesa ahora para sortear la ley de amnistía e imputar a Puigdemont por delitos de terrorismo que atentan contra los derechos humanos.

Respaldo absoluto a Rajoy

El PP exhibió además un respaldo absoluto a Mariano Rajoy tras las nuevas informaciones sobre la operación Cataluña y el uso de las cloacas del Estado para investigar ilegalmente al independentismo durante su Gobierno. Feijóo le agradeció, como a Aznar, su "dedicación" a España y Ayuso fue al grano: "Ahora resulta que el Gobierno espiaba a los independentistas por orden de Rajoy", dijo irónica.