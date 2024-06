El PP vacía de contenido reivindicativo el Orgullo LGTBI+ de Sevilla

Aparentemente, en la superficie, una vez más, parece todo correcto. Una bandera LGTBI+ ondea en la rotonda de Los Arcos, a la entrada de Sevilla por la A-92. La programación del "mes de la diversidad", que arranca con un pregón a cargo de la cantante Pastora Soler este jueves, está en marcha.

Las declaraciones de la delegada de Educación, Familia, Igualdad, Juventud y Asociaciones, Blanca Gastalver, van en dirección constructiva: "Continúan existiendo situaciones de discriminación y desigualdad que es necesario erradicar para impedir cualquier retroceso y consolidar las metas ya alcanzadas con el objetivo de conseguir la dignidad de las personas LGTBI+, hasta lograr la igualdad real". Hay una campaña de promoción, con un cartel y una cuña de radio, que suena en las principales emisoras de la ciudad.

Sin embargo, a juicio de varios colectivos LGTBI+, de los sindicatos y de la oposición al alcalde José Luis Sanz (PP), todo chirría: las palabras suenan vacías, sin contenido, los mensajes son "de cartón-piedra", y a lo que llevan es a una conmemoración cosmética del Orgullo, sin apenas contenido político, sin una carga de reivindicación, acorde con la problemática y con la efeméride.

"Aunque se reivindique de manera festiva, es el momento de saber que hay un colectivo que tiene un pasado de represión y que hoy existe discriminación. Y más en este contexto donde hay mucho discurso de odio. [No queremos] que vuelvan los armarios", afirma a Público Pepa Bermudo, secretaria de Igualdad de CCOO en Sevilla.

El detonante, lo que "ha colmado el vaso de la paciencia de las entidades", esta vez ha sido justamente la campaña de promoción, con el cartel, que lleva por nombre Sevilla, tu orgullo y la cuña de radio, carentes ambas de elementos de reivindicación LGTBI+. En la cuña, se expresa lo siguiente: "Orgullo por tus calles, por tu río y por tus plazas, por tus tradiciones, por tus bares, por tu ciudad. No hay nada más sevillano que sacar tu orgullo por Sevilla. Sevilla, tu ciudad, tu orgullo".

"Indignación. Esa es la mejor definición de la emoción que ha provocado en Adriano Antinoo, CCOO, UGT, RETOS – Municipios Orgullosos, FOC Cultura con Orgullo y Adelante LGTBI, la audición de la cuña", según expresaron en un comunicado.

"Una locución —añaden— que habla de orgullo pero de ciudad, no en relación a las personas LGTBI+ y sus familias, que es el objetivo del Mes de la Diversidad: empoderar a aquellas personas que históricamente han sido discriminadas y perseguidas por su corporalidad, su identidad de género y orientación sexual".

En el Ayuntamiento, a preguntas de Público, insistieron en que, más allá de la "estética" de la campaña, todo, la programación y los eventos previstos son "calcados a los del año pasado". Nada se ha suprimido. A ello, dijeron, se ha añadido un espacio expositivo en Santa Clara y un concierto de Nebulosa.

A la pregunta de si el Ayuntamiento pensaba hacer una nueva cuña de radio, a la vista del malestar de la emitida, este periódico no pudo obtener una respuesta clara.

También preguntó Público si se pensaba si existía alguna idea para elevar el nivel de reivindicación de la efeméride. "Ya se presentó toda la programación que empieza el 27 en la Alameda. Y la bandera está colgada como siempre en Los Arcos". Sobre las quejas de las asociaciones, las vincularon a entidades ligadas al PSOE.

"La cuña —abunda Bermudo— es un insulto, pensamos. No se habla del colectivo. Puede pasar por una cuña publicitaria de la ciudad. El Orgullo de Sevilla no son los bares ni las tradiciones. El desempleo entre personas trans llega al 80%. El malestar de algunas entidades y colectivos que forman parte del Consejo LGTBI+ es importante. [Se trata de] una campaña sin contenido y que no pone el foco en lo importante. [Las del cartel] parecen dos parejas heterosexuales".

"De cartón-piedra"

A la mente de mucha gente, a la vista del cartel oficial del Orgullo 2024, acude inmediatamente, por contraste, el de la pasada Semana Santa de Sevilla, del pintor Salustiano, que dio la vuelta a España. "Eso lo hemos comentado todo el mundo, que ese sí representa al colectivo, es mucho más artístico", asegura, con humor, Bermudo.

La indignación no se limita a los colectivos. La oposición en el Ayuntamiento también cree que se pueden hacer las cosas mejor en este ámbito. El exalcalde Antonio Muñoz, lanzó un contravídeo, en el que cargaba contra la manera de contar el Orgullo de la corporación del PP y lo tachaba de "cartón-piedra", de "Orgullo con desgana". "El gobierno de Sanz no se cree la celebración del Orgullo porque no se cree la lucha de años" por los derechos LGTBI+, dijo Muñoz. "Lo demuestran con cada paso que dan. El último, la campaña institucional".



Para Susana Hornillo, de Podemos-IU, "los ataques a la diversidad y a la igualdad son una constante del PP desde que llegó a la Alcaldía de Sevilla. El año pasado no se atrevieron a tocar la planificación de las actividades del Orgullo que dejó el gobierno anterior, pero este año es clamorosa la falta de implicación del Ayuntamiento, algo llamativo teniendo en cuenta que hace unos días engalanó edificios municipales para conmemorar los diez primeros años de reinado de Felipe de Borbón".

"Las banderas —remacha Hornillo— arco iris, que en estas fechas ondeaban en sitios destacados de la ciudad, brillan por su ausencia; el cartel promocional del Orgullo está exento de toda carga reivindicativa; y como pregonera de los actos han elegido a una persona cis hetero, a la que apreciamos, pero entendemos que es utilizada políticamente para invisibilizar el papel protagónico que corresponde al colectivo LGTBI+, de la misma forma que los actos del 8M lo protagonizan las mujeres".