El Gobierno recurre ante el Constitucional la ley trans y LGTBI+ de la Comunidad de Madrid

El Consejo de Ministros ha acordado interponer dos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes trans y de protección de las personas LGTBI+ de la Comunidad de Madrid, que quedarán en suspenso mientras el tribunal de garantías los resuelve.

Lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en vísperas del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra este viernes 28 de junio.

"Los derechos de las personas trans y LGTBI+ no pueden esperar y debemos garantizar que esos derechos se ejercen en igualdad de condiciones", ha dicho la ministra de Igualdad.

En concreto, los recursos son contra las Leyes 17/2023 y 18/2023 de la Comunidad de Madrid. Ya que, según el Gobierno, "vienen a reducir e imponer nuevos requisitos los derechos que ya se reconocían en anteriores leyes de la Comunidad de Madrid (...) Son recortes de derechos que se reconocen en las leyes estatales. Los limitan y los vulneran".

Ana Redondo, tras los intentos de negociación: "No ha habido avances ni comprensión"

"No ha habido avances ni comprensión", ha destacado Redondo, tras los intentos de negociar con la Comunidad de Madrid. Este recurso suspende de inmediato los efectos de las leyes madrileñas.

Se impugnarán los artículos sobre las excepciones a las mal llamadas terapias de conversión, la patologización de menores trans y la exclusión de organizaciones LGTBI+ en procedimientos penales o sancionadores.



Hace tres meses, el Defensor del Pueblo presentó ante el Constitucional un recurso contra la ley trans promovida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Considera que los requisitos de contar con apoyo de profesionales de salud mental para que los menores accedan a terapia hormonal para cambiar de sexo, y de tener un informe favorable del médico tratante si padecen alguna enfermedad, son "patologizantes y desproporcionados".

"Elementos irreconciliables"

Redondo: "El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no defiende la libertad de las personas trans"

Redondo adelantó este domingo en una entrevista para Público que existían "elementos irreconciliables" sobre todo en cuanto a la patologización de las personas trans para poder llegar a un punto de acuerdo con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

"Hay dos posiciones claramente contrapuestas. Nosotros defendemos la libertad de las personas trans, la libertad con mayúsculas, y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no defiende la libertad de las personas trans. Defienden otra libertad, no sé si es la de tomar cañas o la de tomar vinos pero, desde luego, no es la libertad de asumir una decisión vital y un proyecto vital tan radical y esencial como es el de decidir transicionar", dijo la ministra en esta entrevista.

El Consejo de Ministros también ha aprobado la declaración institucional con motivo del 28 de junio, Día Nacional del Orgullo LGTBI+. Además, Redondo ha pedido también la retirada de la campaña y los carteles del MADO encargados por el Ayuntamiento de Madrid.