"-Begoña, ¿tú qué vas a hacer?", le preguntó un concejal del Ayuntamiento de Madrid, que prefiere no revelar su nombre, a la vicealcaldesa hace unas semanas. "Bueno, aquí estamos", le respondió Villacís. Se refería a la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso con fondos municipales. La comisión ha terminado este lunes, con una comparecencia evasiva y en tono chulesco del alcalde, José Luis Martínez Almeida, y con la importante ausencia de Ángel Carromero. Contradicciones, negativas, silencios y plantones, son las conclusiones de una comisión de investigación a la que el PP fio su credibilidad, y Ciudadanos su condición de bastón de Almeida.

El relato oficial de los miembros del gobierno del Ayuntamiento de Madrid implicados, escuchadas las sesiones y a pesar de las contradicciones, sostiene que no hubo ninguna intención de espiar a Isabel Díaz Ayuso. Su versión es la siguiente: Martínez Almeida se habría enterado en diciembre de que corría el "rumor" de un supuesto espionaje a su compañera de partido a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), y mandó investigarlo. Esas pesquisas culminan en enero sin ningún resultado y se cierra el caso.

Pero el 17 de febrero el diario El Confidencial publica la siguiente información: "Fontaneros de Génova contactaron con detectives para investigar al hermano de Ayuso". Entonces, según la versión del alcalde y su equipo, su jefe de prensa, Daniel Bardovío, le pone al corriente de la noticia, Almeida habla con Carromero, él lo niega y no pasa nada. Horas más tarde, el mismo medio saca otra información en la que asegura que "los implicados en el espionaje a Ayuso intentaron taparlo en enero tras ser descubiertos". Es a raíz de esa nueva publicación cuando dimite Ángel Carromero, según el relato oficial, para no salpicar al Ayuntamiento.

"Me dijo que dado que se estaban haciendo una serie de acusaciones en este sentido era más fácil defenderse desde fuera del Ayuntamiento", dijo este lunes el alcalde de Madrid de quien fuera su mano derecha, y protagonista indiscutible del escándalo. Su cabeza fue la primera en rodar en Cibeles y se le señala como la mano ejecutora de Génova en el presunto plan para espiar a Ayuso. Teniendo la oportunidad este lunes de "defenderse" en la comisión, no lo ha hecho.

Tampoco Isabel Díaz Ayuso. "La persona que nos convoca aquí es Ayuso y no viene. Si ella no sale por la televisión y dice que la han espiado no habría comisión", señala, cabreado, uno de los miembros de la comisión de investigación a Público. Cierto es que fue la presidenta de la Comunidad de Madrid quien levantó las alfombras del PP, denunció haber sido espiada y se enfrentó a la cúpula de su partido. Pero una vez ganada la batalla interna Díaz Ayuso no ha tenido más interés en llegar hasta el final del asunto y no se presentó en la comisión de investigación. Estaba llamada a comparecer el 28 de marzo. Su ausencia, junto a la de Carromero y Joaquín Vidal, exjefe de prensa de Almeida, ha sido la más significativa para los grupos de la oposición.

A Begoña Villacís, socia imprescindible de Almeida para mantenerse en la alcaldía, no le gustó el plantón que Ayuso dio al Ayuntamiento de Madrid. "Hubiera tirado del hilo" y "ayudado a limpiar el buen nombre del Ayuntamiento", aseguró durante su comparecencia. Pero, como Carromero, la presidenta de la Comunidad decidió no hacerlo.

La de este lunes ha sido la última sesión y, además de Martínez Almeida, han comparecido también Matilde García Duarte, coordinadora general de Alcaldía, y Daniel Bardavío, jefe de prensa del regidor. García Duarte y Bardavío, miembros del núcleo más cercano a Almeida, no se han puesto de acuerdo, por ejemplo, a la hora de relatar en qué momento se enteraron del supuesto espionaje. Más tarde llegó el turno del alcalde, que usó su intervención para atacar a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. "Ya tiene usted el tuit: Almeida no responde", ironizó el alcalde.

La hora de Villacís

Finalizada la comisión de investigación, ahora se abre el plazo para redactar el dictamen con las conclusiones hasta el próximo 7 de junio. Esta tarea le corresponde a la presidencia, en manos de Ciudadanos, con aportaciones del resto de grupos políticos, según el acuerdo alcanzado en el momento de la constitución de la comisión.

"De cómo empezó Ciudadanos la comisión a como la ha acabado tengo serias dudas de que la señora Villacís cumpla con su palabra", aseguró nada más terminar la sesión la portavoz del PSOE, Mar Espinar. Más Madrid también ha criticado el papel de la vicealcaldesa y su connivencia con el alcalde, a pesar de los escándalos que han sacudido, y sacuden, su gestión.

Además del supuesto espionaje a cargo de recursos municipales, el gobierno del Ayuntamiento de Madrid también está salpicado por el 'caso mascarillas'. Pero Ciudadanos sigue garantizando la supervivencia política del alcalde, Villacís se tapa los ojos y la oposición le pregunta: "¿tú que vas a hacer?".