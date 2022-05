La profesora que facilitó el contacto del primo de Almeida dice que Luis Medina le ocultó que iba a cobrar una comisión

María Díaz de la Cebosa, presidenta de la Universidad americana The College for International Studies, donde estudió el aristócrata, sostiene ante el juez que Medina le habló de "ayudar" en el suministro de mascarillas y no de un negocio.