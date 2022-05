Almeida niega el espionaje a Ayuso y carga contra la oposición en la última sesión de la comisión de investigación

José Luis Martínez-Almeida ha protagonizado una tensa comparecencia en la última sesión de la comisión municipal que investiga el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso con medios del Ayuntamiento. El alcalde de Madrid ha optado más por encararse con los portavoces de la oposición que por ayudar a tratar de dilucidar el caso, negando siempre el espionaje a Ayuso.



También ha aprovechado la comparecencia para redimir al exdirector general de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, citado a declarar aunque finalmente no se ha personado en la comisión.

El alcalde ha renunciado a los tres minutos iniciales otorgados a los comparecientes, y ha pasado entonces el turno de preguntas de los grupos, que abría el Grupo Mixto. Si bien ha contestado con escuetos "no" y frases cortas a Marta Higueras (Grupo Mixto), ha contestado en un tono más bronco a otros portavoces.

Por ejemplo, con José Manuel Calvo, también del Grupo Mixto, quien hizo hincapié en por qué dimitió Ángel Carromero, a lo que Almeida ha dado las mismas explicaciones que ha reiterado con anterioridad, además de considerar que dimitir es un acto "personalísimo" y "le corresponde a Carromero" dar esas explicaciones.

Almeida, a Calvo: "¿Pretenden que esto en vez de una comisión de investigación sea una sala de rumores y cotilleos?"

Y, cuando Calvo le ha preguntado por qué no restituyó a Carromero en su puesto, Almeida ha contestado: "¿De verdad me está preguntando usted por qué no restituyo a Ángel Carromero en el puesto como objeto de la comisión de investigación? ¿Tan desesperados están ustedes de no haber encontrado absolutamente nada y pretenden que esto en vez de una comisión de investigación sea una sala de rumores y cotilleos?. Señor Calvo, por favor".

Asimismo, el alcalde protagonizó otro choque con la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que afirmó que el primer edil "era el ariete de la dirección nacional" del PP contra la presidenta madrileña y acusó a Almeida de "intentar perder el tiempo" en la comisión.

El alcalde, por su parte, ironizó afirmando que la portavoz ya traía "redactadas las conclusiones" y la instaba a hacer "alguna pregunta".



"El señor Almeida está nervioso", prosiguió Maestre. "No le gusta sentarse aquí delante de la prensa, de los medios de comunicación y de los otros grupos de la oposición a hablar de la verdad. Todos los nervios y todo el show que quiere usted traer, toda la risa socarrona que usted intenta hacer ante los medios de comunicación solo aumenta enormemente su enorme aura de culpabilidad", añadió, según recoge Efe.

Unas palabras a las que Almeida ha respondido, entre risas, afirmando que Maestre "no ha estado a la altura de esta comisión" y "no ha hecho más que prepararse el vídeo". "Me ha acusado reiteradamente de faltar a la verdad, de estar nervioso", ha apuntado el alcalde, que agregaba: "¿Han oído ustedes alguna verdad que según ella yo haya faltado?". "Estoy tan nervioso que si quieren segunda ronda, hacemos segunda ronda", ha retado, algo que Maestre ya ha avanzado que hará.