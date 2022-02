La guerra del PP, en directo | Ayuso dice que "unos y otros" le están haciendo pagar con su familia "tener 65 escaños"

Ayuso dice que "unos y otros" le están haciendo pagar con su familia "tener 65 escaños"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este jueves que "unos y otros" le están haciendo pagar con acusaciones a su familia "tener ahora 65 escaños". Ya que no pueden ir contra ella "por más que lo intenten", la presidenta cree que por ello están "atentando contra lo más importante que tiene una persona que es su familia".

Ayuso también ha subrayado que no ha dedicado "un solo minuto" a beneficiarse o a beneficiar a "absolutamente nadie" de su entorno. "Si no lo tuviera tan claro, si no supiera que estoy haciendo las cosas con cabeza, corazón y honradez no lo diría con tanta claridad porque sería fácil de demostrar", ha afirmado.