El presidente de Ceuta, del PP, agradece a Sánchez que visite la ciudad con "normalidad"

No suele ser habitual en estos tiempos que dirigentes políticos de partidos diferentes se dediquen elogios públicamente. Este miércoles la ciudad autónoma de Ceuta ha sido protagonista de una de las excepciones al habitual enfrentamiento. Y no es la primera vez que sucede. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, del PP, ha agradecido expresamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que visite su localidad con "normalidad". Algo que no ha sucedido en otras etapas.

Ni Mariano Rajoy ni José María Aznar visitaron Ceuta en el ejercicio de la Presidencia del Gobierno. Sí lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero. Pero Sánchez ha ido un paso más allá, y la de este miércoles ha sido la tercera visita desde que que es presidente. El objetivo del viaje era inaugurar un centro de salud en el barrio del Tarajal. Pero el contexto en el que se produce, con la nueva aduana pendiente de abrir y la "nueva etapa" en las relaciones con Marruecos hacen que la jornada tenga un simbolismo especial.

Vivas ha destacado que la "frecuencia" de las visitas de Sánchez, "debe ser motivo de satisfacción". "Transmite normalidad y confianza. El presidente del Gobierno viene a Ceuta con normalidad como a cualquier otra parte del territorio nacional", ha destacado el presidente ceutí al comienzo de su intervención en el centro de salud. Sus palabras también han sido para agradecer la presencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por "el extraordinario esfuerzo para que el centro sea una realidad" y que "supone un salto cualitativo".

"Nunca olvidaremos tu primera visita el 18 de mayo, en uno de los momento más difíciles de la historia de Ceuta. Viniste para poner de manifiesto que la soberanía de Ceuta no admitía ninguna duda", ha destacado también Vivas. Aquel día fue el primera viaje de Sánchez, pocas horas después de que Marruecos facilitara la entrada de miles de personas a la ciudad autónoma. Algo que, como se probó después, fue en protesta por la posición del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental.

Por su parte, Sánchez ha recogido el guante de Vivas y ha destacado que nunca "ha habido ocasión de tener tan asiduamente a un presidente" en Ceuta. "Tiene que ser algo habitual, algo normal, que si demuestra algo es el compromiso del Gobierno con esta ciudad autónoma", ha añadido el líder del Ejecutivo. El resto de su intervención ha sido de forma íntegra para defender el modelo de sanidad pública y el refuerzo de la Atención Primaria.