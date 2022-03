El presidente del PP europeo desaprueba el pacto con Vox en Castilla y León

El acuerdo por el que el PP dejará que Vox presidenta las Cortes de Castilla y León y forme parte del nuevo gobierno regional no solo ha indignado al resto de partidos. También ha causado estupefacción en el seno del Partido Popular Europeo (PPE).

Su presidente, Donald Tusk, asegura haber recibido como una "triste sorpresa" la noticia y espera que sea "un incidente" y no una tendencia en España. El cordón democrático que la derecha intenta tejer en el resto de Europa para no dar alas a la ultraderecha, en España no funciona ni pese a la llegada de Alberto Nuñez Feijóo como futuro presidente del PP.

Tusk: "Pablo Casado era una garantía personal de mantener al Partido Popular en el centro derecha evitando este tipo de coqueteos con los radicales"

"Para mí ha sido una triste sorpresa. Pablo Casado era una garantía personal de mantener al Partido Popular en el centro derecha evitando este tipo de coqueteos con los radicales, con movimientos de extrema derecha como Vox", dijo Tusk este jueves en París, durante una reunión de líderes del PPE previa a la cumbre informal de jefes de Estado europeos en Versalles.

Críticas a los amigos ultraderechistas de Putin

En el encuentro de conservadores europeos, dedicado al conflicto ucraniano y a evaluar la postura del partido ante esta crisis y la respuesta de las instituciones europeas, Tusk criticó a líderes de la extrema derecha europea, como Marine Le Pen, Éric Zemmour, Matteo Salvini o Viktor Orban, por su tradicional apoyo al presidente ruso, Vladímir Putin.

Preguntado por el pacto mediante el que Vox entrará en un gobierno autonómico gracias a un acuerdo de legislatura con el PP de Castilla y León, abriendo el camino para nuevos pactos en el futuro, Tusk dijo que espera que sea "un incidente y no una tendencia en la política española".

"Es una señal muy fuerte para nosotros de que tenemos que luchar contra estos deseos de construir fuerzas políticas en apariencia fuertes pero que a largo plazo suponen una capitulación", advirtió Tusk, ex primer ministro de Polonia y anterior presidente del Consejo Europeo, al cierre del encuentro en el que también participó Casado como líder del PP español, cargo que dejará próximamente.