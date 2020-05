La tensión entre Unidas Podemos y ERC

Por otro lado, la promesa de que las comunidades autónomas tendrán más peso en esta nueva fase no sirvió para condicionar el voto de ERC, y por supuesto tampoco el de JxCAT. No obstante, las críticas de ambas fuerzas al Ejecutivo, sea por su afán de "recentralización", por la ausencia de diálogo o por el pacto con Ciudadanos -las alianzas del Gobierno "mutan más que el virus", que diría Laura Borràs, portavoz de JxCAT- quedaron eclipsadas por los reproches intercambiados entre Gabriel Rufián y Jaume Asens, presidente del grupo Unidas Podemos.



Si bien la formación de Pablo Iglesias dejó en manos de su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, la tarea de expresar su posición en todos los debates sobre la prórroga hasta este miercoles, fue Asens quien tomó la palabra en esta ocasión.



Más allá de que Asens y el resto de miembros del grupo que viven fuera de Madrid no habían querido desplazarse "por coherencia" para asistir a los plenos, es un hecho que Echenique ha sido uno de los portavoces de Unidas Podemos más críticos con Ciudadanos, además de tener un perfil más combativo, más político.



En este pleno, Asens ha reclamado a Rufián que se desmarque del presidente de la Generalitat, Quim Torra (JxCat), cuyo Gobierno también integra ERC, para apoyar al Gobierno en esta votación. La tensión entre ambos grupos se ha ido acrecentando en las últimas semanas, y en una reciente entrevista con Público el presidente de Unidas Podemos acusó a ERC y JxCAT de utilizar esta pandemia para avanzar en su hoja de ruta soberanista.



Rufián consideraba que Asens se ha visto obligado a desempeñar un papel incómodo, y advertía a la formación morada de que vigilase con cuidado al Partido Socialista: "Si fuera Unidas Podemos yo estaría muy preocupado, porque el PSOE cada vez que puede se gira a mirar a Ciudadanos".



En este mapa variable, además, los reproches de los aliados habituales en el Congreso cobraron volumen, fundamentalmente en lo que se refiere a la falta de diálogo por parte del Ejecutivo. Así lo han resumido los representantes de Más País y Compromís, Íñigo Errejón y Joan Baldoví, hasta ahora a favor de las medidas impulsadas por el Ejecutivo: "Había una mayoría, pero por no cuidarla se ha ido resquebrajando", advertía Errejón. "Las flores pueden acabar marchitándose", avisaba Baldoví.