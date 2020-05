Unidas Podemos ha marcado este miércoles distancias con Ciudadanos, después de que la formación que lidera Inés Arrimadas decidiese apoyar la prórroga del estado de alarma, que hoy se debate y se vota en el Congreso de los Diputados.

Fuentes del grupo parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común han asegurado a Público que "está bien" que "algún partido de derechas en España sea responsable", si bien se han valido de las propias declaraciones de Arrimadas para recordar el abismo ideológico que separa a ambas fuerzas. La propia líder de Cs ha defendido en su intervención ante el Congreso que esta alianza es temporal, y sólo afecta a la prórroga: "Después de esta votación, este Gobierno seguirá teniendo 155 escaños", decía Arrimadas.

Unidas Podemos: "Arrimadas está reconociendo que nunca podremos gobernar juntos y que no le gusta este Gobierno y no le gustan sus políticas"

Así, Unidas Podemos se apoyaba en estas declaraciones para recordar estas distancias: "Arrimadas está reconociendo que nunca podremos gobernar juntos y que no le gusta este Gobierno y no le gustan sus políticas. Está claro que Ciudadanos nunca va a apoyar un aumento de inversión pública en sanidad o una mayor justicia fiscal. No le gustan las políticas que estamos llevando a cabo", zanjaban.

A su vez, desde la tribuna de oradores de la Cámara Baja, el presidente del grupo confederal, Jaume Asens, agradecía el apoyo de Cs, que la formación naranja haya "entendido" su importancia, y por tanto que "haya hecho de la derecha responsable".



Precisamente, el apoyo in extremis de Ciudadanos a la prórroga del estado de alarma ha generado movimientos importantes en la formación naranja -la baja como afiliado de su exdirigente Juan Carlos Girauta es el más destacado-, pero también ha granjeado al Gobierno críticas y advertencias por parte de otros grupos de la Cámara Baja.

La más llamativa era la de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, que este miércoles aseguraba que, de formar parte de Unidas Podemos, estaría "muy preocupado, porque el PSOE cada vez que puede se gira a mirar a Ciudadanos".

Escasos minutos antes, Asens había advertido a Rufián de que su "carrera de competición con JxCAT" sólo conduce "al precipicio de Vox", y le había pedido que recuperase "el espíritu de fraternidad de Companys", desmarcándose del "sectarismo" del presidente de la Generalitat, Quim Torra.