Protestas contra el acto de Ayuso para entregar una medalla a Milei, que vuelve a cargar contra el Gobierno

Un centenar de personas ha protestado este viernes en la esquina de calle Alcalá y Puerta del Sol ante el acto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para entregar una medalla al presidente Javier Milei. Una convocatoria de la Asociación Argentina Soberana con la que han mostrado su rechazo a la visita de Milei, que ha cargado de nuevo contra el Gobierno.

En redes sociales, la entidad ha criticado que Milei vaya a recibir un premio "por su defensa ejemplar de las ideas de la libertad". "Paradójicamente, esta semana han sido privadas arbitrariamente de su libertad y sin pruebas un total de 35 personas por manifestarse pacíficamente frente al Congreso, acusadas de delitos graves con agravante de acciones terroristas", ha señalado.

La asociación ha asegurado que "los exabruptos del presidente argentino no tienen límites" y que "su palabrería y verborragia le lleva a exponer a la Argentina a una vergüenza pública de la cual el pueblo no es merecedor".

Una acción aplaudida por Vox

Ayuso ha recibido este viernes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, a Milei, y le ha entregado la Medalla Internacional de la Comunidad, "en reconocimiento a los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos que unen la región con el país hispanoamericano", una acción que ha recibido el aplauso de Vox.

En virtud de la reciente Ley 2/2024, aprobada por la Comunidad de Madrid, esta condecoración se otorga como gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños, a los representantes de otros países y a los máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea.

En los últimos años, han recibido este galardón personalidades como el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó (2020); el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); y de la República de Ecuador, Daniel Noboa (2023).

Ataques contra Pedro Sánchez

Ayuso ha defendido, durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, que era un "honor" entregar esta distinción a Milei y ha señalado que ella no tiene la culpa de que este realice visitas institucionales a gobiernos diferentes y no se reúna con "aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente", no solo a él sino "a todos los gobiernos que no son de su signo".

El Gobierno argentino confirmó este miércoles que su presidente volvía a visitar España para recibir un premio del Instituto Juan de Mariana y que, además, sería recibido por la presidenta madrileña. Milei vuelve poco después de la crisis diplomática abierta en su anterior visita a España para participar en una convención política organizada por Vox. En la nueva visita, el mandatario argentino, que ha atacado a Pedro Sánchez y al Gobierno en varias ocasiones, no se reunirá con el Ejecutivo.