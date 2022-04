El próximo vicepresidente de Vox de Castilla y León dice en la investidura de Mañueco que acabará con las autonomías

El futuro vicepresidente de Castilla y León, el candidato de Vox Juan García-Gallardo, ha lanzado una seria amenaza desde la tribuna de las Cortes y ha advertido de que en cuanto tengan mayoría suficiente van a derogar el artículo octavo de la Constitución: "Nuestro objetivo político fundacional es y seguirá siendo, que cuando tengamos la mayoría parlamentaria suficiente, la devolución de competencias a España como Sanidad, Educación y Justicia, para después derogar el título octavo de la Constitución".

García-Gallardo: "Cuando tengamos la mayoría parlamentaria suficiente, derogaremos el título octavo de la Constitución"

El político de Vox ha dejado claro que los objetivos políticos de los de Abascal no quedan colmados con el pacto de legislatura en Castilla y León ni con la integración en el Gobierno autonómico y ha insistido en que, desde el pleno respeto al ordenamiento jurídico vigente, incluido el Estatuto de Autonomía, el objetivo político fundacional "es y seguirá siendo" terminar derogando el artículo de la Carta Magna que establece que el Estado español se organiza en municipios, provincias y Comunidades Autónomas. Un vaticinio que choca bastante viniendo de boca del que va a ser el próximo vicepresidente de una comunidad autónoma que pretende eliminar.

Derogar el estado de las autonomías

"La descentralización administrativa, la vertebración del territorio, la reivindicación de la diversidad y la cercanía de los servicios públicos no requieren la existencia de diecisiete parlamentos regionales, con su consecuente laberinto legislativo y sus fronteras inventadas", ha argumentado García-Gallardo que no ha ocultado que muchos no entienden aún "la aparente e inexistente paradoja" entre que Vox quiera gobernar una comunidad autónoma y que conserve la intención de derogar el estado de las autonomías.

García-Gallardo ha explicado al respecto que con la actual configuración del Estado y su reparto de competencias, Vox "tiene el deber" de concurrir a todas las elecciones que se convoquen y la responsabilidad de gobernar en todas aquellas instituciones, como la Junta de Castilla y León en las que se decide el porvenir de los ciudadanos.

"En Vox creemos en una España unida y fuerte, frente a sus enemigos internos y externos; una España de las provincias, que escuche el grito ahogado de esa España silenciada a la que están dejando morir lentamente", ha resumido.