El presidente de Vox en las Cortes de Castilla y León cobrará 15.000 euros al año más que Pedro Sánchez

Carlos Pollán no ha tenido experiencia política hasta que en 2019 decidió engrosar las listas de Vox por León. Tampoco desde entonces ha tenido éxitos reconocidos: primero trató de ser alcalde del Ayuntamiento de Sariegos en 2019, una localidad del alfoz de la capital leonesa donde no sacó ni un concejal, y después trató de llegar a las Cortes, como número cinco por León, pero Vox no logró ningún representante en esa provincia.

Ahora, con el partido de Abascal lanzado, los 13 parlamentarios logrados en las elecciones autonómicas de este 2022 les han servido para entrar con fuerza en el Gobierno de Mañueco, lo que le ha permitido a Carlos Pollán asumir la Presidencia de las Cortes mejor pagada en la historia de Castilla y León, después de que el PP renunciara a presentar candidato.

Sueldos de la Mesa de las Cortes

Antes de la formación del resto del Gobierno, lo que ya se conocen son los sueldos de la Mesa de las Cortes. En este caso, el novato Carlos Pollán (Vox) va a percibir un sueldo anual de 101.555,28 euros brutos, según se recoge en el Portal de Transparencia de las cortes de Castilla y León. Una parte del sueldo corresponde al salario base: 76.355,28 euros anuales. A esta cantidad se le añade un complemento mensual de 1.800 euros -indemnización por gastos correspondientes a los miembros de la Mesa para 2022-, que se ha multiplicado por 14 pagas.

Estos sueldos, que son iguales para el resto de miembros de la Mesa, representan una retribución superior en algo más de 15.000 euros al año que la del propio Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Estas cifras suponen una subida salarial del 4% en las retribuciones que percibirán sus miembros y los portavoces, ratificada por la Mesa de las Cortes.

Sin embargo, Vox planteó la pasada semana bajar los recursos económicos y los procuradores con dedicación exclusiva de los grupos parlamentarios. Lo cierto de esta medida populista lo que consigue es que sean PP y Vox los que pierdan una plaza de parlamentario con dedicación exclusiva. Además, el grupo mixto se queda solo con el portavoz a tiempo completo, cuando hasta ahora había tenido también un portavoz adjunto.

Recurso ante el Tribunal Constitucional

Tanto Unidas Podemos como Ciudadanos, los grandes perjudicados, han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional esta decisión de Vox. Ambos partidos, junto al PSOE, han denominado esta iniciativa de "intento de amordazar la labor de control de la oposición".

La elección de Carlos Pollán para liderar las Cortes no deja de ser curiosa, ya que tal y como anunció Público, sufrió un duro fracaso como administrador en su etapa como presidente de un club histórico del balonmano español, el Ademar, que estuvo a punto de desaparecer bajo su mandato.

El actual presidente de las Cortes de Castilla y León dimitió del cargo de administrador del club con un concurso de acreedores por una deuda acumulada de casi un millón de euros durante su gestión. Se debían casi 300.000 euros a la Agencia Tributaria y más de 200.000 a jugadores y miembros del cuerpo técnico. Este descubierto se liquidó al 95% en el 2018 con una nueva gestora, que acabó con la deuda que el nuevo presidente de las Cortes había contraído.

Conocer los sueldos de los políticos es sencillo gracias a la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que obliga a difundir estos datos. Así, es posible saber que en 2022 el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, cobrará 86.542,08 euros, mientras que sus tres vicepresidentes tendrán un sueldo de 81.341,16 euros y los ministros, 76.355,28 euros. En datos actualizados a mes de enero de 2022, Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León tenía un sueldo de 74.858 euros.