El PSOE acusa al PP de buscar pretextos para evitar debates entre Sánchez y Feijóo 

Las elecciones generales se celebran en poco más de un mes. Y todavía no está claro qué debates electorales se producirán. La sucesión de comunicados de este martes no aclara la situación. Comenzó el PP, con una carta remitida al PSOE mediante la que aceptan un cara a cara de Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez. Pero con unos matices que no han convencido a los socialistas.

"El PP acaba de remitir una carta al PSOE en la que acepta un debate cara a cara en el marco de las elecciones generales del 23J. Lo protagonizará Alberto Núñez Feijóo con el integrante de la coalición de Gobierno que determinen el PSOE y la marca que hereda la representación en el Ejecutivo que acordaron en su momento los socialistas con Podemos. Entendemos que serán o Pedro Sánchez o Yolanda Díaz", destacan desde Génova.

Los populares añaden que en caso de que Yolanda Díaz "no esté dispuesta a que Pedro Sánchez tenga la representación de la mitad del Gobierno que dirige ahora Sumar", el partido "está dispuesto a reemplazar el cara a cara por un debate a tres entre ambos líderes".

Además, el PP ha comunicado que participará en un debate con el resto de partidos nacionales (PSOE, PP, Vox y Sumar) y aquellos que, de la mano Pedro Sánchez, se incorporaron a la "gobernabilidad del Estado" (ERC, PNV y Bildu).

La respuesta del PSOE ha sido contundente. "La carta destila la misma falta de respeto y el mismo tono faltón que impregna todas las declaraciones del PP".

Más allá de esas "provocaciones", Ferraz destaca que "no es el PP quien determina los debates" sino los grupos de comunicación convocantes (RTVE, Atresmedia, Mediaset y Prisa). "Los grupos han solicitado debates cara a cara de Sánchez con Feijóo y debates a cuatro, con las 4 formaciones de ámbito nacional. El PSOE ha aceptado todos estos debates", recuerdan.

En el PSOE siguen advirtiendo "el mismo afán por buscar pretextos y evitar debates a toda costa". "Reiteramos que el PSOE acepta todos los debates que han solicitado los grupos de comunicación, y que el PP debe decidir cuáles acepta y cuáles rechaza e inmediatamente negociaremos con ellos las cuestiones técnicas de los debates", concluyen.

Sumar insiste en su propuesta de un debate a tres

Por su parte, desde Sumar, que esta semana anunció su propuesta propia, insiste en defender un debate a tres. "Vamos a hacer los debates que hagan falta. Un debate a tres se parece más a la España de hoy que un debate a dos. Vamos a hacer una campaña en positivo".

"Nuestra democracia necesita campañas electorales con debates, ideas y propuestas. Ayer hicimos una propuesta para que la campaña electoral se parezca más a nuestro país", añaden.