El PSOE andaluz cree que "paso a paso" recupera la confianza

El PSOE andaluz, inmerso desde hace años en una crisis de credibilidad, trata de recuperar la confianza perdida hace un lustro, cuando perdió el Gobierno de la Junta. Después del 23J, la mayor federación del PSOE cree que "paso a paso" está en el camino correcto para conseguirlo.

"Vamos recuperando en votos la confianza desde las autonómicas de 2022", dijo este martes Juan Espadas, secretario general, antes de la Ejecutiva regional en la que analizaron los resultados de las elecciones generales.

En Andalucía, el 23J ganó el PP, con tres puntos y cuatro escaños más que el PSOE, los mismos que perdieron los socialistas respecto a 2019.

Sin embargo, la dirección socialista se agarra al hecho de que desde las autonómicas de 2022, el peor momento del partido en Andalucía, cuando el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla le sacó 19 puntos a Espadas, los resultados han ido mejorando elección tras elección.

Es este, el de comparar unos comicios con otros en los que se eligen cosas diferentes, un ejercicio arriesgado y que suele llevar a errores en los análisis, algo que asumió Espadas: "Son elecciones diferentes. Hay un ciclo u otro".

Sin embargo, también es cierto que en las municipales pasadas, el arraigo del PSOE en Andalucía, donde hay un sede del partido casi en cada pueblo, redujo a cinco puntos la diferencia, y ahora, en las generales, la distancia fue de tres puntos.

Además, en términos de votos y de porcentaje, el PSOE obtuvo en Andalucía en estas generales un resultado similar al de hace cuatro años.

Espadas afirmó que el partido llevaba un año de oposición "útil y constructiva" y de exigencia al Gobierno andaluz para que mejore la gestión que es muy deficiente. Y defendió su labor, a veces invisibilizada, dijo, y la de su Ejecutiva. "Cada mes, cada semana, hemos trabajado, hemos conseguido ir creciendo. No nos arrogamos victorias que no son nuestras".

Es cierto que Espadas trabaja a destajo, que asume en primera persona muchas de las gestiones y de los temas, hasta el punto de escribir él mismo algún texto parlamentario. "Estamos en un proceso de recuperación de la confianza", resumió.

Apoyo a Sánchez

El secretario general del PSOE andaluz evitó meterse en líos relacionados con los apoyos independentistas que necesita Pedro Sánchez para ser investido presidente y al respecto de un referéndum.

"No voy a especular ni a entrar en hipótesis. No estamos en esa pantalla ni en esa hipótesis. No nos hemos movido un ápice de lo que siempre hemos dicho en el PSOE andaluz y en el federal", dijo al respecto.

El PSOE de Andalucía está con Espadas al frente completamente alineado con Ferraz después de años de conflictos. El líder del PSOE andaluz apoyó de nuevo sin fisuras al presidente: "La voz es la del Secretario General Pedro Sánchez".

Sobre la investidura dijo: "El PP no tiene capacidad de buscar aliados. Solo puede pactar con la extrema derecha. Hay quien cree que estamos en un régimen presidencialista, pero estamos en democracia parlamentaria".

Espadas reivindicó que el 23J "se ha roto esa burbuja difamatoria y de mentiras que la derecha ha formado en torno a Sánchez" y reivindicó su "balance de gestión impecable: se ha ganado en votos y escaños".

El secretario general manifestó: "Si hay algún perdedor, es la ultraderecha. Me siento orgulloso de dos cosas, que Vox no gobierna en Andalucía, y ahora (la ciudadanía) ha tenido muy claro que el PP iba a gobernar con Vox. No han querido los españoles un Gobierno con la extrema derecha".