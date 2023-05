El PSOE asume su derrota el 28M: "Es un mal resultado, debemos hacer las cosas mejor"

"Quiero reconocer la derrota del PSOE en estas elecciones". Así ha comenzado su intervención la portavoz de la dirección socialista, Pilar Alegría en la sede de Ferraz. La dirigente ha felicitado al PP por sus resultados y ha lanzado un mensaje: "Es evidente que tenemos que hacer las cosas mejor".

"Es evidente que es un mal resultado, no es el que esperábamos. Pero agradezco a los más de 6 millones de ciudadanos que han confiado en el PSOE. Es evidente que el resultado del PSOE no es al que aspirábamos. Aspirábamos a formar gobiernos progresistas con una movilización del electorado progresista que no se ha producido", ha destacado Alegría en una breve comparecencia sin preguntas.

La portavoz ha destacado que el PSOE asume que deben hacer las cosas mejor y "esforzarse más" de cara a las próximas elecciones generales. Tras agradecer a todas las personas de su partido que han colaborado en la campaña, en su análisis ha destacado que "el PP ha absorbido todo el voto de Cs". Además, ha afirmado que "queda claro que muchos de esos Gobiernos solo serán posible con la suma de PP y el partido de la ultraderecha de Vox".

"No es lo que esperábamos. Tenemos que hacer una reflexión de cara a los próximos meses. Nos queda seguir trabajando desde el Gobierno progresista para que el país siga avanzando en progreso y derechos. Recogemos el guante, entendemos el mensaje, desde ya nos ponemos a trabajar con más intensidad", ha concluido la portavoz del PSOE.

Este lunes se celebrará la Ejecutiva Federal del PSOE, con la presencia del presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. En ella se analizarán los malos resultados. Tras la reunión tendrá lugar la rueda de prensa habitual.