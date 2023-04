El PSOE califica al PP de "partido antisistema" por su postura con la vivienda o Doñana

El PSOE se vuelca con las medidas sobre vivienda a pocos días de las elecciones municipales y autonómicas. Ha sido una de las conclusiones de la Conferencia Municipal celebrada este fin de semana en València. Por ello, los socialistas han incidido este lunes en el asunto. En este sentido, la portavoz de la dirección federal, Pilar Alegría ha cargado contra el PP por sus posiciones tanto cuando estuvo en el Gobierno como por la actual. "Es un partido antisistema", ha destacado la portavoz en rueda de prensa.

Para el PSOE, los populares no cumple con la Constitución Española, obvian a las instituciones europeas por la decisión tomada en Doñana, "engañan a los ciudadanos de Andalucía y "no se toman en serio uno de los principales problemas de este país como es la vivienda". "Es importante que los ciudadanos sepan que allá donde gobiernen no habrá vivienda social", ha señalado Alegría sobre la negativa del PP a aplicar la ley de vivienda y el anuncio de su recurso ante el Tribunal Constitucional.

La portavoz socialista ha recordado que el Gobierno del PP "compró activos tóxicos de la Sareb que generaron una deuda" mientras que este Ejecutivo "utilizará esas viviendas para devolverlas a la sociedad". El anuncio realizado por Pedro Sánchez este domingo sobre la movilización de 50.000 viviendas ha vuelto a ponerse en valor este lunes.

"Cuando el PSOE llegó a Moncloa nos encontramos un presupuesto de 425 millones para vivienda. Este Gobierno contempla 3.500 millones de euros. Un presupuesto que se ha multiplicado por ocho. Esta es nuestra apuesta, nuestra ambición", ha continuado Alegría. Además ha criticado que el PP "liberalizaba, recalificaba suelo, privatizaba vivienda y aplicaba la ley de la selva". "El PP está donde siempre, al lado de la burbuja y la especulación", ha señalado la dirigente socialista.

Los socialistas han personalizado además en Alberto Núñez Feijóo la posición de los populares. Alegría ha enumerado los bajísimos datos de vivienda pública movilizada y alquileres sociales durante su etapa como presidente de la Xunta de Galicia. "Cuando estamos frente a temas tan importantes lo mínimo exigible es rigor, seriedad y trabajo. Un tema tan vital exige propuestas serias y solventes. Sí sabemos cuál es la política de vivienda del PP, sabemos que liberalizó el suelo y que privatizó el escaso parque de vivienda social para venderlo a fondos buitre", ha añadido.