El PSOE cierra filas y defiende su actuación "rápida y tajante" por el 'caso Mediador'

El llamado caso Mediador ha sido totalmente protagonista en las ruedas de prensa de este martes. Tanto en el Congreso de los Diputados como en Moncloa los representantes del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez han tenido que responder diferentes preguntas sobre esta cuestión. Los socialistas han cerrado filas y defienden que su actuación ha sido "rápida y tajante".

En la Cámara Baja el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha asegurado que no hay más implicados que Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado socialista expulsado del grupo tras conocerse sus actividades presuntamente delictivas. "No hay ningún otro diputado que se haya deslizado por la pendiente de corrupción, no tenemos constancia de ninguna otra actividad conniviente con comportamientos deshonestos", ha afirmado López.

Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha hecho suyas las palabras de su compañero y ha advertido que si hubiera más implicados ya no serían diputados socialistas. "Con absoluta rotundidad expreamos nuestro rechazo y condena a este tipo de actitudes y comportamientos denigrantes, incompatibles con el servicio público", ha destacado Rodríguez.

"De forma tajante se ha abordado el caso. Cuando no hay nada que ocultar, no hay tiempo que perder", ha reiterado la portavoz del Gobierno. Al mismo tiempo ha recordado que la "seña de identidad" del actual Ejecutivo es "la tolerancia cero con la corrupción".

Además, el Gobierno ha aprovechado para cargar contra la actitud del PP en otros casos de corrupción que afectan a su partido. "No deja de sorprender que se encuentre tan animoso el PP con este caso", ha destacado Rodríguez. En este sentido ha apelado al aniversario de la salida de Pablo Casado, que se resolvió "tapando la corrupción". También ha afeado a los populares que su actual líder, Alberto Núñez Feijóo se siente a cenar con imputados en Ibiza o que tenga relación con la alcaldesa de Marbella. "Este Gobierno actúa de otra manera con la corrupción", ha manifestado.