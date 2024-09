El PSOE de Fuenlabrada pide que el centro de menores que Ayuso abrirá en un polígono lleve su nombre

El Ayuntamiento de Fuenlabrada propondrá que el macrocentro de menores migrantes que la Comunidad de Madrid tiene pensado abrir en el polígono industrial de La Cantueña, a las afueras de la localidad, lleve el nombre de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta autonómica ha definido el proyecto como "una referencia para la integración y la formación" de niños y adolescentes. El PSOE local denuncia que el dispositivo se encuentra en un polígono "aislado y masificado en el que los principios de igualdad, equidad, no discriminación, singularidad y solidaridad serán de imposible cumplimiento".

La moción presentada por el grupo municipal socialista se debatirá este jueves en el pleno. El Ayuntamiento critica que esta es "la mayor inversión realizada por el Gobierno regional en Fuenlabrada en décadas". Ayuso trabaja con un presupuesto de más de diez millones de euros, destinados únicamente a la gestión y licitación del dispositivo. Además, dispone de otros 6,9 millones para el acondicionamiento de las instalaciones.

"La Comunidad de Madrid presume de gestión, pero al mismo tiempo quiere que este tema pase desapercibido. El proyecto no cumple las condiciones de integración y solidaridad exigidas. Ayuso no ha querido dialogar con nosotros, pedimos una reunión y lo que hizo fue llamarnos racistas. La acogida de menores migrantes tiene que abordarse en un proyecto de región, sentándose con todos los ayuntamientos y buscando una fórmula consensuada", señalan fuentes municipales en una conversación con este diario.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha puesto el caso en manos de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, que tiene pendiente una visita de evaluación antes de que termine el año. La Justicia, de momento, ha fallado a favor de la Comunidad de Madrid, alegando que el "interés general" del centro pesa más que las demandas del Consistorio. Los socialistas aseguran que el Ejecutivo autonómico está intentando "manipular" y decir que "el Ayuntamiento no quiere acoger menores migrantes", cuando lo que realmente critican es que "pretenden dejarlos tirados en mitad de la nada".

Este es el edificio donde Ayuso pretende abrir el centro de menores La Cantueña, alejado de la ciudad. — Paloma Sánchez / Cedida

La Cantueña tiene capacidad para casi cien personas y está a una hora caminando del centro de Fuenlabrada, donde están los supermercados, los locales de ocio y las estaciones de Cercanías y Metro. El centro de salud más cercano está a 40 minutos en transporte público y los niños tendrían que recorrer dos horas a pie para llegar al Hospital Universitario de Fuenlabrada. El polígono tampoco tiene colegios o institutos entre sus naves. El IES Jimena Menéndez Pidal queda a tres cuartos de hora y la biblioteca municipal está a más de dos horas de distancia. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, considera que la Comunidad de Madrid debería priorizar la atención adecuada de los jóvenes y replantearse tanto "el diseño del lugar" como su ubicación.

Esta es la misma postura que defiende Más Madrid. Manuela Bergerot, portavoz del partido en la Asamblea, visitó la semana pasada las instalaciones y puso en evidencia la gestión del Ejecutivo autonómico. "Esto es más una cárcel que un lugar para garantizar la integración y la participación en sociedad de los niños, niñas y adolescentes. Es un polígono industrial. Los menores necesitan estar cerca de la vida, cerca de los barrios. Los macrocentros de la señora Ayuso son sinónimo de aislamiento, hacinamiento y maltrato", señaló en unas declaraciones recogidas por Público.

"Me parece muy desafortunado que no se haya hablado con el Ayuntamiento. La Comunidad de Madrid pretende mandar a los chicos a un lugar que no cumple con los estándares de la Unión Europea. El PP habla de las bondades del centro, de lo beneficioso que será para nuestro municipio. Nosotros no entramos a cuestionar sus beneficios, pero pedimos que se haga desde una perspectiva solidaria. La presidenta es la que toma esta decisión de forma unilateral y por eso vamos a pedir que se llame Centro de Menores Migrantes no Acompañados Isabel Díaz Ayuso", ha insistido el alcalde de la localidad, Javier Ayala.