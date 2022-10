El PSOE, sobre la ley trans: "Nuestros enemigos no están dentro sino en la ultraderecha"

El debate en el PSOE sobre la ley trans no está ni mucho menos agotado. Pese a que los socialistas salieron al paso la semana pasada para aclarar que no realizarían enmiendas a uno de los puntos más polémicos, la autodeterminación de género, la incógnita sobre si se alargarán todavía más los plazos sigue presente. También el contenido concreto de las mismas. En este contexto, la portavoz de la dirección federal del partido, Pilar Alegría, ha lanzado un aviso: "Nuestros enemigos no están dentro sino en la ultraderecha".

Alegría ha reiterado, en una rueda de prensa celebrada este lunes en Ferraz, que la nueva ley "consolida derechos para las personas trans" pero que también "es positivo que pueda haber un periodo de enmiendas". En todo caso, ha destacado que no puede asegurar si habrá o no un nuevo plazo de enmiendas. "Todas las enmiendas que se presenten buscan mejorar esa ley", ha añadido al respecto.

Las diferentes posiciones y ciertas resistencias de los socialistas acabaron con la solicitud de baja de una activista reconocida como Carla Antonelli. Alegría ha defendido que existan diferentes ideas pero siempre alertando de que el peligro está fuera del PSOE. "Que exista debate sereno y sosegado dentro de los partidos en el Congreso es sano y natural. No podemos equivocarnos, si hay un enemigo de las personas trans está enfrente, en la ultraderecha", ha reiterado.

En este sentido se ha referido a una información conocida este mismo lunes sobre que Vox buscar derogar la ley trans de la Comunidad de Madrid. "Su nuncio no nos genera sorpresa. Vox ha manifestado su posición contraria a todo lo que este Gobierno ha planteado", ha afirmado la portavoz de la Ejecutiva.

Alegría ha sido preguntada también por una serie de denuncias cruzadas que han llegado al Comité de Ética y Garantías del PSOE. Una de ellas pide la reprobación de algunas militantes socialistas contrarias a la ley trans por sus declaraciones. La otra pediría el cese de Víctor Gutiérrez, secretario de LGTBI del partido. "Las soluciones que tiene que adoptar son públicas, conocidas y además se rigen bajo un código que todos los militantes conocen", se ha limitado a decir la también ministra de Educación.