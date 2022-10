PSOE y PP pugnan por reivindicar la figura política de Felipe González

Octubre es el mes de Felipe González. El próximo día 29 se conmemora el 40 aniversario de la primera victoria del PSOE en unas elecciones generales. Los socialistas se han volcado con esta simbólica efeméride y el expresidente compartirá un acto con Pedro Sánchez el sábado 28 en Sevilla. Acudirán también varios exministros de esa etapa. En paralelo, la figura de González también está siendo revindicada por el PP de Feijóo para confrontar con el líder del Ejecutivo y ensancharse hacia el centro político.

Esto se iba a concretar también con un acto previo, el día 20 de octubre en Toledo, en el que participarían el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. El evento está organizado por la Fundación Felipe González, pero finalmente el mandatario andaluz no participará. Tampoco lo hará otro de los invitados, el presidente de Aragón, Javier Lambán. Ambos han alegado "motivos de agenda" para excusarse.

La relación entre Sánchez y González ha tenido sus idas y venidas. El expresidente ha sido muy crítico con ciertas posturas del PSOE de Sánchez. Especialmente duro ha sido con Unidas Podemos o la figura del exvicepresidente Pablo Iglesias. Llegó a tildar de "camarote de los Hermanos Marx" la composición del Gobierno de coalición. Tampoco se han librado de las críticas algunos socios del Ejecutivo como EH Bildu. El partido vasco registró la comparecencia del expresidente por unas informaciones que lo vinculaban con el caso GAL.

Pese a todo, González estuvo presente en el 40º Congreso Federal del PSOE, celebrado el pasado año en Valencia. Y en ese espacio escenificó su lealtad con Sánchez. Eso sí, remarcó que él seguiría ejerciendo su libertad de expresión. "El secretario general y presidente sabe que estoy disponible, que digo lo que pienso y pienso lo que digo, pero no interfiero, ni siquiera pretendo que se tenga en cuenta lo que opino, simplemente, de buena fe, opino", dijo ante los dirigentes socialistas.

El protagonismo de González durante estas semanas también se verá reflejado en otras actividades paralelas como una exposición en Ferraz que se inaugura este lunes con la presencia de Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y el expresidente. También se podrá ver una proyección audiovisual sobre la victoria electoral de 1982. Y está prevista la celebración en torno a las mismas fechas de un acto en Barcelona junto al PSC. "Los primeros que reivindicamos a Felipe somos nosotros", afirman en el PSOE.

González, el pasado mes de marzo, defendió la figura política de Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista destacó que el dirigente gallego "cree (como él) que la democracia necesita en este momento, en el que está amenazada en tantos sitios, que haya partidos que defiendan el espacio de la centralidad para evitar que haya más crispación, mas irracionalidad en los comportamientos".

El PP lo usa para atacar a Sánchez

Los halagos entre González y Feijóo son mutuos y no los esconden. Es más, en la primera entrevista en televisión de Feijóo como presidente del PP apareció en un cameo el exdirigente socialista. Ocurrió en el programa Mi casa es la tuya, de Telecinco, y en horario de máxima audiencia. Feijóo contó entonces que en las elecciones generales de 1982 votó al líder socialista "por convicción" y que "lo volvería a hacer". González intervino a través de una videollamada y respondió al presentador: "Sé que te has enterado de que Alberto me votó en las elecciones del 82 y debes decirle que esté tranquilo porque los pecados de la juventud suelen olvidarse", bromeó.

Firme defensor del bipartidismo y de la herencia política de la transición, Núñez Feijóo convirtió ese dato de su biografía en una carta de presentación en Madrid como nuevo líder del PP y, además, lo usó contra Sánchez. Para él, bajo la batuta del presidente del Gobierno, el PSOE ha renunciado a todos sus principios políticos y echa de menos "todo" de los socialistas de Felipe González. El PSOE de Sánchez no es el PSOE, dicen en Génova.

Y el PP quiere apropiarse de su figura. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha sido el último en reivindicarlo refiriéndose a él como "un actor de la Transición de primera talla" y expresando su "admiración a una figura histórica de la dimensión de Felipe González". Moreno, que finalmente no acudirá al acto programado el próximo 20 de octubre en Toledo, había enmarcado su invitación al homenaje en la "absoluta normalidad".

Para la dirección socialista, según las fuentes consultadas por Público, más allá de que los populares "intenten medrar y crear división" en el PSOE, está bien que Feijóo y los líderes del PP se fijen en referentes socialdemócratas. "Es lo que están haciendo todos sus compañeros en Europa", destacan en Ferraz sobre Úrsula Von der Leyen y otros líderes que "con décadas de retraso parece que asumen las tesis socialdemócratas con naturalidad".

El acto de Sevilla

El acto de Sevilla en el que se reunirán Sánchez y González forma parte de la iniciativa El Gobierno de la gente, mediante la cual Sánchez y el PSOE han diseñado hasta 30 actos en pocos meses. Una estrategia de acercar al presidente a la calle, combatir los bulos de la derecha y hacer pedagogía con la acción del Gobierno. El formato de los actos es diverso, y, según destacan en la dirección federal socialista, van desde las asambleas abiertas con preguntas del público a encuentros con colectivos sociales, como el que tuvo lugar recientemente en Palma de Mallorca con Las Kellys.