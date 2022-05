El PSOE y las derechas bloquean la comisión de investigación sobre el caso Pegasus

La comisión de investigación sobre el caso Pegasus no sale adelante por los votos de PSOE, PP, Vox y Cs. Durante la mañana de este martes, la Junta de Portavoces del Congreso se ha reunido para debatir diversas propuestas entre las cuales se encontraba la constitución de una comisión de investigación sobre Pegasus, en paralelo a la comisión sobre los Secretos de Estado.

Sin embargo, la propuesta llevada a cabo por una decena de partidos que normalmente apoyan los proyectos del Gobierno de coalición, entre ellos Unidas Podemos, ha sido rechazada ante la negativa de los socialistas y las derechas.

Las explicaciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la denuncia judicial sobre el espionaje a la cúpula del Gobierno este lunes, llevaron a los socios de Gobierno a pedir responsabilidades al máximo nivel.



En una entrevista para TVE, Gabriel Rufián se temía lo peor respecto a la prosperidad de la comisión. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso ha asegurado que la trama de espionaje es un problema para la calidad democrática del país.

En la misma línea, el resto de grupos ha señalado que es importante que el Gobierno sea transparente y no se calle información tan importante, haciendo alusión al hecho de que el espionaje a Pedro Sánchez y Margarita Robles se conociera desde hace más de un año. "Es muy grave que haya un país que no tenga la capacidad de proteger al presidente del Gobierno de que no se le espíe", ha afirmado Íñigo Errejón.

En la misma sesión de la Junta de Portavoces, los grupos del Congreso han forzado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para rendir cuentas ante el Pleno. Todos los partidos, a excepción de PSOE y Unidas Podemos, apoyaron la solicitud de comparecencia elevada por los partidos independentistas.