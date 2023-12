El PSOE se queda con las comisiones competentes para tramitar la ley de amnistía

El Partido Socialista ha comunicado ya cuáles son las comisiones parlamentarias que presidirán sus diputados. En concreto, serán 11 Comisiones Permanentes Legislativas; tres no legislativas y dos mixtas. Destacan por encima del resto la Comisión Constitucional y la Comisión de Justicia, que, tal y como confirman fuentes parlamentarias del PSOE, son las dos competentes para tramitar la ley de amnistía cuando llegue el momento y si no hay sorpresas.

Además, los socialistas también presidirán la comisión de Asuntos Exteriores; la de Hacienda y Función Pública; la de Interior; la de Transportes y Movilidad Sostenible; la de Educación, Formación Profesional y Deportes; la de Política Terrirtorial; la de Transición Ecológica y Reto Demográfico; la de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Comisión de Igualdad.

Todas las anteriores son Comisiones Permanentes Legislativas, es decir, las que están estrechamente vinculadas con el diseño ministerial. Sumar ya comunicó que dirigirá otras cinco: Sanidad; Cultura; Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Presupuestos y Derechos Sociales y Consumo, además de una Mixta. También trascendió que Esquerra Republicana se encargará de Industria y Juventud e Infancia.

En total, esta legislatura contará con 23 comisiones de ese tipo. Por tanto, y teniendo en cuenta que el PSOE presidirá 11, que Sumar presidirá cinco y que ERC hará lo propio con dos —en total, suman 18—, quedan cinco para PP e, incluso, PNV, otro partido que podría optar a dirigir alguna de ellas.

No obstante, también entran en liza las comisiones permanentes no legislativas y las mixtas que todavía no han sido adjudicadas y que también podrían complacer a ambas formaciones.

De esos dos tipos, el PSOE, como también han comunicado, dirigirá la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género y la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales; además de otras dos Mixtas: la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y la de la Unión Europea (UE).

Fuentes parlamentarias confirman que el próximo lunes, día 4 de diciembre, se constituirán todas las comisiones, se oficializará el reparto (ya con todas las presidencias repartidas) y se conocerá el nombre de todos los diputados que se encargarán de dirigirlas.