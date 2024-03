El PSOE se sacude la responsabilidad de Pegasus y reduce las comparecencias de la comisión a las cloacas de Rajoy

El PSOE ha mostrado sus cartas, con una propuesta de comparecencias para la comisión de investigación sobre el espionaje con Pegasus que chocan claramente con las de Esquerra Republicana (ERC). Los socialistas reducen la comisión a la comparecencia de la cúpula policial durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en un claro mensaje de que ellos no ordenaron espiar al president Pere Aragonès ni al resto de políticos catalanes independentistas, entre 2019 y 2020.

Así, el PSOE propone que comparezca en el Congreso Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, entre 2013 y 2016, procesado por el caso Kitchen; su sucesor, José Antonio Nieto Ballesteros; los exdirectores generales de la Guardia Civil entre 2012 y 2018, José Manuel Holgado Merino y Arsenio Fernández de Mesa; Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía Nacional entre 2011 y 2016, y su sucesor, Germán López Iglesias; y Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Policía Nacional entre 2012 y 2016.

Ni una sola víctima del espionaje con el sistema israelí Pegasus ha llamado el PSOE, en clara diferencia a lo que ha propuesto ERC, que entre el centenar de nombres propuestos cita al mismísimo president de la Generalitat, Pere Aragonès, como persona investigada, igual que a Roger Torrent, expresidente del Parlament; al diputado Josep Maria Jové y a Anna Gabriel, exdiputada de la CUP.

Además de que 18 políticos catalanes fueron espiados con Pegasus entre 2019 y 2020, durante el gobierno de Pedro Sánchez, anteriormente en torno a 65 personas relacionadas con el procés también lo fueron, como atestiguó Citizen Lab, un laboratorio multidisciplinar de la universidad de Toronto enfocado en la investigación, desarrollo de la información y comunicación en materia de tecnología, derechos humanos y seguridad global. Aquel espionaje se englobó en las cloacas del Estado desplegadas por el gobierno del PP.

El propio Aragonès ha dicho que la invasión de su móvil con el sistema Pegasus por parte del CNI en 2019 y 2020 se englobaría en una "segunda parte" de la operación Cataluña, aquella trama extrajudicial llevada a cabo por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para neutralizar el independentismo catalán.

El proceso de negociación será clave. Tanto el Partido Socialista (PSOE), como Esquerra Republicana (ERC) han registrado sus propuestas de comparecencia para la comisión de Pegasus y, aunque coinciden en algunos nombres, son muchas las diferencias. En su propuesta, el PSOE se sacude cualquier eventual responsabilidad en el caso de espionaje Pegasus y no incluye, como era de esperar, a ninguna figura de sus equipos de Gobierno en su lista. Tampoco a ninguna presunta víctima del espionaje. Todo lo contrario que ERC, que sí ha incluido a figuras del Partido Socialista e, incluso, al propio Pedro Sánchez.

Siguiente paso, negociación

A partir de este momento, se abrirá un proceso de negociación en el que PSOE y ERC —también Junts per Catalunya, que todavía no ha hecho públicas sus propuestas de comparecencia ni para la comisión de la operación Cataluña ni para la de Pegasus— tendrán que llegar a puntos de acuerdo para cerrar una lista definitiva de comparecencias.

Todos sus votos son necesarios, tal y como se ha demostrado en la comisión de investigación de los atentados del 17A en las Ramblas de Barcelona y Cambrils, donde la incapacidad de las tres formaciones a la hora de alcanzar un acuerdo ha hecho imposible que se cerrara un plan de trabajo para la comisión, algo tan importante como la propia lista de comparecencias, toda vez que es el documento que determina qué se investiga exactamente en la comisión.

En la comparación del número de comparecencias que pide el PSOE, una decena, y el que pide ERC, casi un centenar, se percibe la dispar importancia que una y otra formación otorgan a la comisión de investigación de Pegasus y Candiru, que, por otro lado, Esquerra Republicana logró imponer al Partido Socialista las conversaciones que culminaron con la mayoría progresista en la Mesa del Congreso.

Por el momento, el PSOE solo se ha plantado ante la idea de llevar a jueces a comparecer en las comisiones tanto de operación Cataluña, como de Pegasus, pero no acerca de si permitirá que alguno de los miembros del Ejecutivo —de esta o de la anterior legislatura— acabe entrando en la lista definitiva de comparecencias.

Lo cierto es que en el Parlament de Catalunya, la comisión que también investiga Pegasus ya solicitó la presencia de muchos de los casi cien nombres que ERC ha puesto ahora sobre la mesa en la arena nacional.

Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Fernando Grande-Marlaska o Margarita Robles también fueron llamados a comparecer en el Parlament, pero ninguno de ellos —ni muchos otros— terminó acudiendo a la sede parlamentaria catalana. Sin embargo, es distinto el caso del Congreso. La Constitución Española, en su artículo 76.2, obliga a cumplir a todo aquel que sea llamado a comparecer a requerimiento de las cámaras. De ahí la importancia del proceso de negociación y de los nombres que terminen incorporándose en la lista definitiva.