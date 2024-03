PSOE y Sumar limitan sus propuestas para la comisión de la 'operación Cataluña' a la cúpula policial y política de Rajoy

Muchos menos nombres que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han incluido PSOE y Sumar en la propuesta para la comisión de investigación sobre la operación Catalunya que han registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Son un total de 22 nombres. Entre ellos, el de Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, y los de muchos de los integrantes de su cúpula política. También aparecen varios altos cargos de la Policía Nacional activos durante su mandato.

La lista, por el momento, es solo una propuesta. Tanto la comisión de la operación Catalunya, como la de Pegasus o la de los atentados de las Ramblas de Barcelona y Cambrils se encuentran, todavía, en esa fase: la de que los distintos grupos parlamentarios registren sus propuestas para, después, debatirlas y construir una lista definitiva.

Además de a Mariano Rajoy, los dos partidos del Gobierno han acordado proponer la citación de María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y exsecretaria general del PP; a Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda; a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; a Alicia Sánchez Camacho, exsecretaria general del PP en Catalunya, o a Ignacio Ulloa Rubio y Francisco Martínez Vázquez, exsecretarios de Estado de Seguridad.

También a Ignacio Cosidó Gutierrez, ex Director General de la Policía Nacional; José Ángel Fuentes Gago, ex Jefe de Gabinete del Director Adjunto de la Policía; Daniel Alfonso Laso, ex Director de la Oficina Antifraude de Catalunya; Manuel Vázquez López, ex Jefe de la UDEF; Marcelino Martín Blas, ex Jefe de Asuntos Internos de la Policía; Agustín Castro Abad, Sebastián Trapote Gutiérrez y Narciso Ortega Oliva, los tres, ex Jefes Superiores de la Policía en Catalunya; Eugenio Pino Sánchez, ex Director Adjunto Operativo de la Policía y al excomisario José García Losada. No citan, en cambio, a José Manuel Villarejo, que ya compareció en la pasada legislatura.

Sumar y PSOE, además, proponen citar a los antiguos agregados de Interior en Andorra, Bonifacio Díaz Sevillano y Celestino Barroso Cos, además de a Higini Cierco. Por otra parte, aparece en la lista, también, el periodista de elDiario.es Pedro Águeda y Rafael Redondo Rodríguez, exsocio de José Manuel Villarejo en CENYT.