El pueblo en el que todo el mundo votó a EH Bildu

No busque porque, sencillamente, no hay. En Orexa, un municipio de 108 habitantes situado a 40 kilómetros de Donostia, EH Bildu ha sido este domingo la única fuerza política que ha conquistado el voto de sus vecinos. El resto de formaciones no han registrado ni una sola papeleta a su favor.

Según datos oficiales del escrutinio, EH Bildu ha logrado en Orexa 60 votos, lo que equivale al 100%. En las autonómicas de 2020, la coalición soberanista había logrado el 94,5% de los votos y el PNV el 5,4%. En esta ocasión, sin embargo, no ha habido ni un solo voto para el partido de Imanol Pradales.

Orexa tiene 108 habitantes censados, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El alcalde es, evidentemente, de EH Bildu. Se llama Eneko Maioz y está al frente de una corporación integrada en su totalidad por concejales soberanistas.

Casi el 80% en Orendain

EH Bildu también ha logrado unos resultados abrumadores en otros municipios pequeños de Gipuzkoa, como Orendain (79,1%), Baliarrain (75,7%) o Errezil (70,2%). En Bizkaia, los votos soberanistas han sido amplia mayoría en pueblos como Ubide (70,5%), Nabarniz (65,6%) o Munitibar (63,6%).

En Araba, donde EH Bildu se ubica como primera fuerza, ha habido resultados contundentes en Aramaio (60,9%), Urkabustaiz (56,7%) o Agurain (50,3%). Este último pueblo vio nacer a La Polla Récords, una de las leyendas del rock radical vasco.