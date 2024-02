Rajoy, Sánchez... los partidos deciden quién comparecerá en las comisiones  'Operación Cataluña' y Pegasus

Será un proceso que se demorará, todavía, algunos días, pero los grupos parlamentarios tendrán que decidir cuál es la lista de nombres que comparecerán en las comisiones de investigación de Pegasus, 'Operación Catalunya' y la que se centrará en los atentados terroristas de la Rambla de Barcelona y Cambrils en 2017. Esquerra y Junts per Catalunya son los principales interesados, aunque ninguna de las dos formaciones ha cerrado su lista de propuestas, según ha podido saber Público. Fuentes de ERC reconocen que están "trabajando" en ello.

Por el momento, nadie ha descartado nombres. El de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, ha sonado mucho y Esquerra reconoce que "les parece bien". El propio Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez baraja que Rajoy comparezca en la que investigará la 'Operación Catalunya', especialmente después de que La Vanguardia y eldiario.es publicaran unas investigaciones en las que se explica que el expresidente usó las cloacas del estado para investigar al fiscal jefe de Catalunya.

Sin embargo, la lista de comparecencias, que deberán pactar los partidos una vez se compongan las comisiones, podrá ir mucho más allá. De hecho, fuentes parlamentarias recuerdan que, en el Parlament de Catalunya, ya existe una comisión de investigación, por ejemplo, del Caso Pegasus. En la Cámara catalana, Junts per Catalunya, ERC y la CUP solicitaron la comparecencia de una setentena de nombres.

Entre ellos, además de Rajoy, se encuentra el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero también la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; e incluso responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como Félix Sans Roldan o Esperanza Casteleiro.

La cuestión es que ninguno de ellos ha llegado a comparecer en el Parlament, algo que afean las tres formaciones independentistas. Incluso llegaron a remitir una carta al Parlamento Europeo expresando esa queja. Sin desvelar, todavía, el grueso de nombres con los que trabaja, Esquerra espera que, en este caso, "sí comparezcan todos los nombres" que acuerden los distintos grupos parlamentarios una vez esté compuesta la comisión.

Fuentes de la formación que lidera Oriol Junqueras reconocen que pedirán la comparecencia de algunos de los nombres que se citaron en el Parlament, aunque no tienen por qué ser todos y, a la vez, es posible que aparezcan algunos que no están en la lista elaborada en Catalunya. En Junts per Catalunya, el silencio es absoluto, aunque también sonó en esos círculos el nombre de Mariano Rajoy y, tal y como informó La Vanguardia, ni la formación de Carles Puigdemont ni ERC descartan llamar a capítulo también a jueces.

La voluntad de ambos partidos es que citar, sin cortapisas, a todas las figuras necesarias para esclarecer los hechos que se investigan.

Cuándo se decide quién comparece

Este viernes, 23 de febrero, a las 12 horas, es la fecha límite para que los grupos parlamentarios comuniquen qué diputados conformarán las distintas comisiones de investigación. Es una fecha marcada en el calendario porque activa el reloj y, por otra parte, porque del carácter de los diputados elegidos por cada grupo dependerá la naturaleza y el contenido de las propias comisiones de investigación, que pueden desarrollarse en distintas direcciones.

El siguiente paso será convocar una reunión, donde se elegirá a los miembros de la Mesa. Serán ellos quienes establezcan el plazo para que los grupos acuerden la lista definitiva de comparecencias, que tiene, según la Constitución Española y tal y como apuntan las fuentes consultadas, carácter de obligatoriedad. Esto es, que quien sea citado, deberá acudir al Congreso de los Diputados obligatoriamente para someterse a las preguntas de los miembros de la comisión.

El artículo 76.2 de la Carta Magna especifica que "será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras" y que "la ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación". Conviene recordar que el comisario José Manuel Villarejo ya compareció en la comisión de investigación sobre la 'Operación Catalunya' que se desarrolló en la anterior legislatura.

El pacto que encarriló la elección de Armengol

Hasta esta legislatura, el Partido Socialista se había negado a apoyar las comisiones de investigación del atentado yihadista en Catalunya el 18 de abril de 2017, con la que Junts busca indagar en los contactos entre el CNI y Abdelbaki es Satty, el cerebro de los ataques. También se oponía a la del caso Pegasus, con la que ERC pretende esclarecer "el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad, a través de los malware Pegasus y Candiru, a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados".

Sin embargo, fueron condición imprescindible por parte de Junts per Catalunya, en el primer caso, y de ERC, en el segundo, para otorgar sus votos a la socialista Francina Armengol y convertirla en presidenta del Congreso de los Diputados. También en aquella negociación se acordó la inclusión de todas las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en la actividad parlamentaria.