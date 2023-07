Un recurso del Partido Feminista retrasa el envío de la documentación del voto por correo en Madrid

El Partido Feminista de Lidia Falcón presentó un recurso ante la Junta Electoral Provincial de Madrid tras la decisión del organismo de rechazar la concurrencia de su lista electoral a las elecciones generales del 23 de julio en la circunscripción de Madrid, según confirman a Público fuentes de la propia Junta Electoral Provincial. El recurso, como los que más tarde presentó Lidia Falcón al Tribunal Constitucional, fue, finalmente, desestimado.

El proceso ha provocado el retraso de cuatro días del envío de la documentación para efectuar el voto por correo a quienes lo habían solicitado en la circunscripción de Madrid, lo cual adquiere especial relevancia si se tienen en cuenta las características de la contienda electoral en la que se encuentra inmerso el país: una gran parte de la población estará de vacaciones el 23 de julio y las solicitudes de voto por correo apuntan a un récord en ese campo. La cifra ya duplica a la de las elecciones generales de 2019.

Fuentes, en este caso, de la Junta Electoral Central (JEC) aclaran que "se trata de un proceso normal y nada anómalo", que se repite en todas las elecciones. "Hay candidaturas", especifican, "que no han sido proclamadas y recurren contra esa decisión". La del Partido Feminista no ha sido la única que no ha reunido los requisitos en el marco de estos comicios, sino que "ha habido más de 100 en todo el país".

Las mismas fuentes de la JEC precisan que se han presentado recursos en casi una veintena de circunscripciones, en las que, por tanto, se ha visto paralizado el envío de la documentación electoral.

El Partido Feminista no concurrirá a las elecciones

A través de su cuenta de Twitter, Lidia Falcón explica que la falta de avales ha sido el motivo por el que sus candidaturas no han prosperado de cara a las elecciones del 23J en Madrid, pero tampoco en Cádiz. Con todo, la formación no concurrirá a los comicios. La líder del partido, que rompió con Izquierda Unida en 2020 por discrepancias en cuanto al colectivo trans, explica en la red social que se han llegado a presentar tres recursos a la Junta Provincial, dos a la Junta Central y otros dos a los Juzgados contencioso-administrativos de Cádiz y Madrid.



Falcón argumenta que ha tratado de que se eximiera de la consecución de avales a su partido amparando sus recursos de amparo al TC en una instrucción de la JEC que decía que "los partidos que habían pertenecido a una coalición anterior que había obtenido escaños no tenían que presentar avales", pero no ha prosperado.

La documentación ya se ha empezado a enviar

La Oficina del Censo Electoral, tal y como figura en la página web de Correos, tenía previsto enviar la documentación necesaria para el voto a todos los electores entre los días 3 y 16 de julio, habida cuenta de que el último día para solicitar el voto por correo es el 13 de julio y el plazo para depositarlo finaliza el día 20 del mismo mes.

La Junta Electoral Provincial de Madrid asegura a este medio que, si bien es cierto que el recurso interpuesto por el Partido Feminista ha retrasado el envío en Madrid —previsto para empezar a llevarse a cabo, como en toda España, el día 3—, durante este viernes, 7 de julio, ya ha empezado a realizarse.

Con todo, desde el propio organismo animan a entender este tipo de mecanismos y a tener paciencia. "En nuestro ánimo está que se puedan presentar a las elecciones todas las candidaturas que cumplan los requisitos", explican. Los recursos como el que ha presentado el Partido Feminista son uno de los mecanismos que entraña el sistema electoral español para asegurar los máximos niveles democráticos.