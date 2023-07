Referéndum o bloqueo: las claves de Junts para investir a Pedro Sánchez

Casi seis años después del 1-O y de su marcha al exilio en Bélgica, el expresident Carles Puigdemont se ha vuelto a situar contra pronóstico en el centro del tablero político a raíz de las elecciones generales del 23-J.

Los votos de Junts "valen oro", según Nogueras

La gobernabilidad de España está en manos de un Junts per Catalunya que siempre se ha inclinado por vetar una investidura de Pedro Sánchez, una posición que matizó la noche electoral Míriam Nogueras, la número uno en el Congreso, afirmando que no le votarían "a cambio de nada".



En una comparecencia tras la reunión de la ejecutiva este lunes, el portavoz de la formación, Josep Rius, ha afirmado que la voluntad del partido no es bloquear "nada" sino "desbloquear el conflicto entre Catalunya y España, que lleva tanto tiempo existiendo y persistiendo".



Los de Puigdemont ya habían dicho en varias ocasiones que si se hallaban en una situación decisiva sus votos serían caros. Concretamente, Nogueras ha afirmado que "valen oro". ERC, así como los partidos vascos, deberían también sumarse al bloque progresista pero de entrada la operación no se prevé tan complicada ya que ya han sido socios de legislatura con Sánchez.

Míriam Nogueras durante la noche electoral del 23-J. — Nico Tomás / ACN

Las negociaciones con Junts sin embargo ya han comenzado. Según fuentes de los Comuns, Jaume Asens es el enviado de Yolanda Díaz, líder de Sumar, para hablar con un Puigdemont con el que tiene muy buena relación. Asens, cabeza de lista de En Comú Podem en 2019 pero que no se ha presentado en esta ocasión, es amigo íntimo de Toni Comín, exconseller en el exilio, lo que facilita unas conversaciones a priori difíciles. Pese a esto, Rius ha negado contactos tanto con Sumar como con el PSOE.



¿Pero cuáles son las condiciones de Junts para una hipotética investidura de Sánchez? El día en que la exconsellera Clara Ponsatí ha sido arrestada y la Fiscalía ha reclamado reactivar las euroórdenes contra Puigdemont y Comín, repasamos las claves de lo que esto supone.

Referéndum acordado

Junts nunca ha renunciado a dos elementos básicos que reclamaba el independentismo después de 2017, que eran referéndum y amnistía. Al contrario que ERC, no ha negociado con el PSOE la pasada legislatura, por lo que no ha tenido que rebajar los planteamientos aunque en contrapartida tampoco ha logrado avances.

Junts reclama el traspaso de competencias a la Generalitat para organizar un nuevo referéndum

Para Junts el referéndum es el "tema central" para resolver la situación, según ha dicho el secretario general del partido, Jordi Turull, en una entrevista en Rac1. En una entrevista con Público, Nogueras explicaba que aunque para Junts el referéndum "válido" es el 1-O, "si nunca tuviera que haber un sustituto, lo único que lo cambiaría sería un referéndum pactado, lo que es muy poco probable con ese Estado español".



Por tanto, de entrada, la condición central de Junts se prevé tortuosa de cumplir por un PSOE que ya ha entonado la melodía de que las negociaciones deben mantenerse dentro de los límites constitucionales, es decir, excluyendo la votación. Más concretamente, Junts había reclamado durante la campaña el traspaso de las competencias para organizar un referéndum legal, algo que se prevé altamente improbable.



Sin embargo, Rius ha señalado que la celebración de un referéndum cuenta con el apoyo del 80% de la población catalana, incluyendo no sólo independentistas sino también votantes de PSC y Sumar. "Contra Catalunya no se puede gobernar y si no, tampoco hay estabilidad en el Gobierno".

Amnistía

La amnistía es otra de las cuestiones que hay sobre la mesa. ERC ha sacado pecho durante la campaña de los indultos a los presos independentistas, un avance que Junts siempre ha considerado insuficiente -también los propios líderes que se beneficiaron de ello, como Turull- porque lo tacha de "solución personal" que no resuelve el conflicto político.

Los presos del procés a su salida en Lledoners tras los indultos. — Kike Rincón / Europa Press

Así pues, también Turull ha dicho que no apostarán por este tipo de acuerdo para Puigdemont, quien hace unos días que se ha quedado sin la inmunidad parlamentaria por ser eurodiputado y, por tanto, está menos protegido ante la probable reactivación de las euroórdenes. Precisamente este lunes post-elecciones la Fiscalía ha reclamado al juez del Supremo Pablo Llarena que haga ese movimiento para extraditarlo a España.

Se trata de una situación delicada que el propio Puigdemont ha remarcado con un tuit irónico en inglés: "Un día eres decisivo para formar el gobierno español y al día siguiente España ordena tu arresto".

La amnistía va más allá de los indultos no solo porque condonan las condenas -los indultos sólo cancelaban la pena de prisión pero no la inhabilitación- sino porque también la reclaman para el conjunto de represaliados independentistas, cerca de 2.000.

Precisamente también ha habido movimientos respecto a la exconsellera Clara Ponsatí, que regresó del exilio en marzo y al que los Mossos han arrestado nuevamente este lunes por negarse a presentarse al Supremo tal y como le reclamaba Llarena, en un movimiento forzado por la propia política.

Clara Ponsatí, eurodiputada de Junts y exconsellera, sale de la Ciutat de la Justícia de Barcelona tras prestar declaración. — Lorena Sopena (EP)

Tras comparecer ante el juez de guardia de Barcelona, donde se ha negado a declarar por recomendación legal, la eurodiputada de Junts ha quedado en libertad.



Ponsatí, que nunca ha estado afiliada a Junts sino que acudió a las listas como independiente, representa uno de los sectores del independentismo más beligerante y llegó a criticar incluso la propia estrategia del expresidente en el exilio.

​

Ante el desencanto que atraviesa el independentismo, no se descarta la opción existente desde hace meses del impulso de un nuevo partido por parte de ciertos sectores de la ANC que podría contar con el apoyo de la exconsellera. Esto fragmentaría aún más a las fuerzas independentistas, ya debilitadas después de años de divergencias.

Unidad independentista

La unidad independentista será también una de las claves en la negociación por la investidura de Sánchez. ERC ya ha tendido la mano a Junts para acordar una plataforma negociadora, tal y como explicitó en campaña.



Por su parte, Junts también está poniendo la recuperación de la unidad sobre la mesa, pero incluyendo a las entidades de la sociedad civil en una suerte de frente independentista que marque las condiciones de la negociación.



"Es el momento de rehacer la unidad, en Catalunya y en Madrid", ha insistido Rius en la comparecencia, que ha señalado los tres puntos que "llevan tiempo" reclamando. Se trata de la creación de un espacio para coordinar la estrategia independentista, hacer frente común a Madrid, y que la acción en el Estado esté marcada por la autodeterminación y la amnistía.



Cabe remarcar que los partidos independentistas han perdido fuerza en estas elecciones a pesar de convertirse en decisivos, un argumento al que se agarran para remarcar la necesidad de actuar conjuntamente.

Junts ha quedado por detrás de ERC y ha perdido cerca de 140.000 votos

Los tres partidos independentistas han pasado de los 23 diputados de 2019 -de los 48 que se disputan en Catalunya- a 14 escaños en conjunto.

​

Tras la victoria clara del PSC, Junts no logró el sorpasso a ERC y quedó en tercera posición en votos, pese a empatar a siete escaños. Ha perdido cerca de 140.000 sufragios y un diputado, aunque gana poder porque en la anterior legislatura se quedó en cuatro tras la ruptura con el PDeCAT. ERC ha sufrido más y ha pasado de los 13 escaños que tenía a los siete actuales.



Junts aprovecha el empate técnico con los republicanos para presionar para recuperar la unidad y negociar conjuntamente en Madrid. ERC también lo reclama, pero el distanciamiento en las posiciones lo complica. Uno de los ejemplos es la mesa de diálogo con el Gobierno, de la que Junts no ha formado parte.

Los consellers y ministros Joan Ignasi Elena, Isabel Rodríguez, Félix Bolaños, Miquel Iceta, Laura Vilagrà, Natàlia Garriga, Yolanda Díaz y Roger Torrent, de camino a una reunión de la mesa de diálogo.. — Bernat Vilaró / ACN

Pese a la posición beligerante de Junts, que ha criticado que ERC ponga sobre la mesa de la negociación cuestiones que van más allá de la autodeterminación y la amnistía, como el traspaso de Cercanías o la financiación autonómica, lo cierto es que este lunes los de Puigdemont han ajustado su posición.



La propia Nogueras ha hablado del "problema sistémico" que representa el déficit fiscal del Estado y la infrafinanciación de Catalunya, incorporándolo al pack negociador.

El eterno debate interno de Junts

Junts se ve en esta posición clave en medio de los debates internos que caracterizan a esta formación, donde conviven los sectores más pragmáticos provenientes de la antigua Convergencia y los independientes surgidos del 1-O.

Dentro del partido conviven líderes más pragmáticos con otros menos abiertos a negociar

Esto complica aún más las negociaciones, ya que los propios dirigentes y personas clave del partido llegan a defender cosas distintas. Uno de los ejemplos más claros sería el de Xavier Trias, candidato a la alcaldía y ganador de las elecciones del 28-M, finalmente desbancado por el inesperado apoyo a Jaume Collboni por parte de Comuns y PP.

Trias había defendido en campaña incluso la opción de llegar a investir a Feijóo, un escenario descartado por la propia Nogueras: "Si de todos los partidos tenemos que coger todas las opiniones, pues... Casualmente, sólo se hace con Junts eso. Nosotros hemos dejado clarísimo que no investiremos nunca a un partido de derechas fascista español".

Xavier Trias durante la noche electoral de este 28 de mayo. — Jordi Borràs / ACN

Esto choca con los demás sectores menos abiertos a negociar, encabezados especialmente por la presidenta del partido, Laura Borràs, pero también la propia Nogueras. Sin embargo, ante la pérdida de poder institucional de Junts, que ha visto cómo se le escapaba tanto la alcaldía de Barcelona como el papel jugado en la Diputación en el último mandato con el PSC, esta negociación se perfila como clave para recuperar poder e influencia en el tablero político estatal.