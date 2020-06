La guerra abierta entre Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid continúa. La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este lunes que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, (Cs) haya "sembrado dudas" sobre las derivaciones de mayores de residencias a hospitales: "No comparto y no veo bien el haber imputado actuaciones que no son ciertas", ha dicho la dirigente popular en una entrevista en Esradio. A su juicio, la estrategia que está siguiendo su socio de gobierno, Ciudadanos, es "muchas veces incomprensible".

El origen del conflicto entre Ayuso y Reyero reside en los "protocolos" que se dictaron en los primeros días del confinamiento, cuando el virus circulaba libremente y se cebaba especialmente en las residencias madrileñas. Se dictaron unas órdenes desaconsejando trasladar a enfermos por covid-19 a los hospitales en función de varios criterios, entre ellos el nivel de dependencia o la discapacidad intelectual de la persona enferma.

Ese protocolo se distribuyó en contra del criterio de la Consejería de Políticas Sociales, responsable de la gestión de las residencias, según reveló el pasado lunes Reyero. El pasado 22 de marzo el dirigente madrileño envió varios mails al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP, advirtiéndole de las consecuencias de no trasladar a todos los ancianos de residencias a hospitales, tal y como indicaba el "borrador" de ese protocolo.

Reyero, sobre el protocolo de Sanidad en las residencias de mayores: "No es ético y posiblemente no sea legal"

"La derivación [a hospitales] debe basarse en criterios médicos pero no por grado de dependencia. No es ético y posiblemente no sea legal. Si no era posible la derivación, habría que medicalizar las residencias, dije. O el residente va al hospital o al revés", señaló Reyero en una comisión de la Asamblea de Madrid. El consejero de Sanidad acusó entonces al dirigente de Cs de filtrar los correos electrónicos a la prensa y de practicar un "faraseísmo político sorprendente".

La presidenta madrileña, visiblemente molesta con Reyero, ha defendido que si no le cesa es porque tiene "un compromiso con Ciudadanos", que es que la formación naranja nombra a sus consejeros. Pese a la tensión que se vive en el seno del Gobierno, ha negado que esté pensando en convocar elecciones para romper con los de Ignacio Aguado: "Tenemos mucho que hacer en este gobierno, tenemos un plan por delante que acabamos de presentar y estoy obligada a intentar entendernos", ha explicado.

Ayuso ha defendido su gestión en las residencias y ha insistido en que le parece "absolutamente reprochable" que den "esa imagen" en su Ejecutivo mientras la gente piensa que hubo muertes que se pudieron haber evitado. "¿Se ha llegado a todas partes? Evidentemente no, pero se ha peleado y eso para mí es lo fundamental", ha manifestado. Aunque sí ha admitido que ha habido "un baile de protocolo" respecto a las residencias, ha asegurado que el protocolo firmado es aquel que Comunidad de Madrid decidió trasladar.