El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, se ha mostrado este lunes "radicalmente en contra" de los criterios reflejados en varias órdenes por las que se rechazaba el ingreso en hospitales a determinados usuarios de residencias de mayores en pleno pico de la pandemia del coronavirus.

En una comisión celebrada en la Asamblea de Madrid, Reyero ha afirmado que dichos criterios, establecidos en diversos protocolos difundidos por varios medios de comunicación, se distribuyeron "en contra del criterio de la Consejería de Políticas Sociales". De hecho, ha dicho que tanto en reuniones como por escrito el 22 de marzo, el 31 de marzo y el 11 de abril manifestó al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, su posición rotundamente contraria.

"La derivación [a hospitales] debe basarse en criterios médicos pero no por grado de dependencia. No es ético y posiblemente no sea legal. Si no era posible la derivación, habría que medicalizar las residencias, dije. O el residente va al hospital o al revés", ha afirmado el consejero, quien ha recordado que el CERMI expresó su inquietud por estos protocolos.

Reyero ha precisado que dichos protocolos son contrarios a los derechos internacionales de las personas con discapacidad. "Todos por ser ciudadanos tenemos derecho a la sanidad pública. Por vivir en una residencia no se pierde ese derecho", ha reiterado Reyero, quien se ha mostrado "absolutamente a favor" de crear una comisión de investigación en la Asamblea que analice la mortalidad de las residencias madrileñas durante esta pandemia.

También ha lamentado que el Ministerio de Derechos Sociales no haya publicado las cifras de toda España de mortalidad en residencias por Covid, a pesar de que desde hace casi dos meses cada comunidad les facilita las cifras dos veces por semana.

Reyero ha tomado los datos periodísticos que revelan que son más de 19.000 los residentes fallecidos por Covid en España, por lo que en la región serían el 31%. "Teniendo en cuenta que los fallecidos totales dados por el Ministerio de Sanidad son más de 27.000, el 34% de ellos en Madrid. Estamos hablando de porcentajes similares en ambos casos. Ha habido un problema en la Comunidad de Madrid, pero también en toda España. No hay una excepción madrileña. Hay muchos factores a tener en cuenta. Uno puede ser el modelo de gestión, otro el tamaño de las residencias, la propia infraestructura de la residencia, etcétera", ha remarcado.

Creada una comisión de investigación

La Mesa de la Asamblea de Madrid decidió este lunes calificar la iniciativa del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos de crear una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores que sufrieron un gran número de fallecidos por coronavirus, lo que supone autorizar que comiencen los trámites para ponerla en marcha.



Fuentes del Parlamento regional informaron de que también se acordó por unanimidad rechazar suspender a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como parlamentaria, como pedía Unidas Podemos, por haber estado alojada en un apartahotel de la cadena Room Mate Group desde el inicio del estado de alarma y tras considerar esta coalición que fue un trato de favor por parte de la empresa.