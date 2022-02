El respaldo del PSOE disipa las dudas de Luis Tudanca sobre su futuro

La dimisión de Luis Tudanca tras su discurso del domingo sobrevolaba la sede del PSOE hasta momentos antes de la rueda de prensa ofrecida por el candidato a la Junta, tras la reunión de la Ejecutiva regional.



Su actitud tras conocer los resultados del 13F fue de auténtica desolación. 117.613 votos menos que en 2019, dejaban a los socialistas sin la posibilidad de formar Gobierno. Los malos datos cosechados por el PP no consolaban al burgalés, que meditó seriamente en dar un paso atrás después de algo más de 7 años al frente del PSOE de Castilla y León.

En los dos días que han pasado desde entonces, el teléfono del político socialista no ha dejado de sonar con múltiples mensajes de apoyo de muchos compañeros que defienden su posición en el partido, primero, y su postura contra la abstención en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, después.

Su idea de renuncia no ha durado más de 10 minutos en el partido

Por tanto, tras la comunicación oficial de Luis Tudanca –"sigo en pie y adelante. No voy a fallar a mi gente ni al PSOE"– se da por zanjada la 'corriente' del PSOE castellano y leonés favorable a la abstención y liderada por el alcalde de Valladolid Óscar Puente o el alcalde de León, José Antonio Díez, entre otros. Carlos Martínez, alcalde de Soria y uno de los señalados para suceder al burgalés en caso de dimisión, no se ha escondido a la hora de defender la tesis de Tudanca, contraria a la abstención. "Tendría que haber un cordón sanitario en toda España. Especialmente allá donde ya gobiernan juntos PP y Vox", ha subrayado el candidato a la Junta de Castilla y León, a sabiendas de que es una petición que el PP no va asumir.

Lo cierto es que, tras haber pasado por un serio momento de dudas, Tudanca se enfrenta ahora a una labor de oposición más dura que nunca, al frente de 28 procuradores, siete menos que en 2019, y con un Gobierno en el que entrará su antagonista ideológico, Vox: "No tengo ninguna duda de que va a ser así y que lo tienen ya hasta repartido. Lo único que ha aprendido el PP de la anterior legislatura es que no va a dejar la portavocía a nadie que no sea del partido", lamentaba irónico el socialista durante la rueda de prensa ofrecida en la sede regional.

Su idea de renuncia, por tanto, no ha durado más de 10 minutos en el partido, que sabía que ese paso atrás del burgalés abriría una verdadera 'caja de los truenos' en el seno del PSOE por los intereses tan diversos que hay entre sus posibles 'sucesores'.

La figura de Tudanca, por el contrario, ofrece una serenidad y entereza que incluso en Ferraz consideran imprescindible para encarar la situación actual, no hay que olvidar que fue reelegido como secretario general sin oposición alguna.

El PSOE ha ganado en cuatro provincias y se ha quedado a 16.000 votos del PP, superando el 30% del voto. Estos datos han podido más que los tres intentos fallidos por apartar al PP del poder en Castilla y León y que dejaron a Tudanca sin aliento en la noche del domingo.