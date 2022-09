El retraso de la reforma del hemiciclo aleja la posibilidad de que el Congreso sea plenamente accesible en esta legislatura

Primero, la pandemia del coronavirus. Después, varios informes desfavorables por argumentos de afectación del patrimonio histórico. Por último, silencio e inacción política. La reforma del hemiciclo del Congreso para facilitar la accesibilidad de este espacio a personas con movilidad reducida sigue sin acometerse, lo que aleja la posibilidad de que el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, siga sin poder situarse en su escaño, y por tanto, que esta institución sea plenamente accesible también en esta legislatura.

El pasado miércoles, el representante del espacio confederal, obligado a ubicarse justo por delante de la bancada del Gobierno, sin escaño físico y separado también de su grupo (además de tener que intervenir desde un atril portátil colocado debajo de la tribuna de oradores), volvió a poner de manifiesto esta situación "inaceptable".

En una carta remitida a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, Echenique le pidió que retome el proyecto de reforma del hemiciclo para adaptarlo a personas con movilidad recudida, una petición que aún no ha obtenido respuesta, según confirman fuentes de la presidencia de la Cámara Baja.

Varias remodelaciones con ampliaciones

En los últimos años, la presencia de varios diputados con disfuncionalidad física que se movían en silla de ruedas ha obligado a llevar a cabo remodelaciones en diferentes sectores del Congreso, que se han centrado sobre todo en las denominadas "ampliaciones". Si bien, el valor arquitectónico y patrimonial de la instalación ha dificultado que el hemiciclo esté adaptado plenamente a las necesidades de los trabajadores y diputados de este colectivo.

La solución para facilitar la presencia de estos diputados en los plenos pasaba por situarlos en el gallinero, ubicado en la parte más alta del salón. A esta zona, a la que se puede acceder en ascensor, estuvieron relegados los parlamentarios conservadores Francisco Vañó e Ignacio Tremiño, y el propio Pablo Echenique. Para el momento de su intervención, como ocurre con el actual portavoz parlamentario, se les proporcionaba una mesa auxiliar y un micrófono en el centro del hemiciclo, conocido como el foso, ya que a la tribuna solo se puede acceder por escaleras.

Ante esta situación, organizaciones como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) han reivindicado durante años que el Congreso, además de otras instituciones, haga accesible todas sus dependencias, servicios y canales de comunicación e información.



Objetivo: accesibilidad plena en esta legislatura

Sin embargo, no fue hasta la designación del diputado morado como portavoz de Unidas Podemos en enero de 2020 cuando este asunto se puso encima de la mesa con la intención de acometer, por fin, una reforma. Se daba la circunstancia de que era la primera vez que un portavoz no podía sentarse con el resto de compañeros de su grupo parlamentario.

La Mesa de la Cámara aprobó en febrero de ese mismo año un informe de la arquitecta de la Cámara Baja que consistía en la instalación de un sistema de plataformas elevadoras para que Echenique pudiera sentarse en la bancada de su grupo. El coste estimado de la reforma era de 258.320 euros. En cuanto a su construcción, se calculó que se podría realizar en 90 días, mientras que su instalación supondría otro mes. De esta forma, el Congreso decidió posponer las obras al verano del pasado año, cuando la actividad de la Cámara disminuye, para no entorpecer el calendario de sesiones plenarias.

No obstante, la irrupción de la pandemia, que mantuvo la actividad reducida en el Congreso durante varios meses, impidió licitar las obras a tiempo. Por ello, teniendo en cuenta además el calendario parlamentario, se volvió a posponer la reforma al verano de 2021. Si bien, esa previsión volvió a sufrir un nuevo revés por parte de Patrimonio al emitir varios informes desfavorables sobre el proyecto, lo que obligó a requerir un nuevo informe que nunca llegó a realizarse.

Derechos por encima del patrimonio histórico

"Me hago cargo de que has recibido algunos informes en contra de la posibilidad de llevar a cabo la reforma correspondiente por argumentos de afectación del patrimonio histórico. Lo que ocurre es que ese argumento no es aceptable. El patrimonio histórico no está por encima de los derechos de las personas y, además, entiendo que los informes no son vinculantes. Entiendo que el Congreso tiene la soberanía necesaria como para tomar la decisión política más sensata concurriendo las razones que concurren", recordó Echenique en su misiva.

Mientras este objetivo sigue sin tacharse de la lista de tareas pendientes, Luis Alonso, gerente de CERMI estatal, insta a que este asunto se resuelva pronto y recuerda en una conversación con Público que la mesa del Congreso tiene en su haber una propuesta de reforma remitida por la plataforma en 2019. "Por muy complicado que sea el proyecto, hay soluciones técnicas, pero no hay voluntad política", sostiene para después añadir: "No nos consta tampoco que haya una normativa de patrimonio que prohíba hacer estas adaptaciones".

No obstante, esta no es la única barrera arquitectónica que tienen que afrontar las personas con movilidad reducida. Kiko Rosique, periodista de Servimedia, cuenta a este medio que el mayor problema al que se enfrenta diariamente al desplazarse en silla de ruedas para cubrir la información parlamentaria es el acceso al patio, que conecta la ampliación I, donde se ubican las cabinas de prensa, con el Palacio del Congreso.

Para acudir a este espacio, la vía más rápida son unas escaleras. "Puedo ir al patio, pero tengo que hacerlo subiendo en ascensor a la planta uno, cruzar el puente que conecta con la zona del palacio, y bajar en otro ascensor hasta la planta cero", cuenta. El problema, añade, es que si se convoca de forma espontánea un corrillo, este profesional no llega a tiempo. "Lo mejor sería una rampa", reflexiona Rosique sobre la parte que, a su juicio, está "peor adaptada" dentro de este recinto.

"Se ha hecho mucho, pero queda bastante por hacer", resume Luis Alonso sobre los avances y las tareas pendientes en esta materia tanto en esta institución como en otras, toda vez que Kiko Rosique apostilla: "Nuestra misión como sociedad racional es deber corregir las injusticias y desigualdades que ha creado el azar o la mala suerte".