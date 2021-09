Podemos dice que Juan Carlos I 'debería estar aquí respondiendo ante la Justicia' y exige explicaciones a la Casa Real

La secretaria de Organización de Unidas Podemos, Lilith Verstrynge, ha asegurado que la Casa Real debería dar explicaciones sobre las presuntas comisiones por negocios internacionales que habría cobrado el rey emérito Juan Carlos I y no hacer "cortinas de humo relativas la educación de la princesa Leonor".

"El rey emérito parece que no está acostumbrado a que la Justicia le investigue a él y a la Casa Real. Creemos que debería estar aquí respondiendo de sus actos y ante la Justicia y no en Abu Dhabi disfrutando de la vida", ha manifestado en unas declaraciones a la prensa.

La dirigente de Podemos ha calificado de "vergonzoso" que el peso de la investigación sobre el rey emérito lo lleve la justicia extranjera y que Hacienda y la Fiscalía investiguen "únicamente" desde que el rey abdicara. "Esto significa que la inviolabilidad del rey se aplica en su vida personal y nos hace preguntarnos si rey Felipe VI estaría cometiendo delitos", ha añadido.

"Queremos que no se investigue desde el momento que el Rey abdica, se tiene que investigar dentro. No es lógico que no se le investigue desde que se comete el delito y era rey de España. Debería estar aquí, responder ante la justicia española, ese peso no debe recaer en la justicia extranjera".

Al ser preguntada por la posición del PSOE sobre este asunto, ha asegurado que hay partidos que les cuesta pedir que se investigue al rey emérito: "Nosotros hemos sido claros desde el principio, el rey debe ser investigado como cualquier ciudadano de este país, con las mismas condiciones".

"El juez del caso Kitchen no ha querido buscar pruebas"

Sobre "el cierre en falso del Caso Kitchen, " según Verstrynge, no es la primera vez que un caso del PP se cierra con "un chivo expiatorio", ya que "para encontrar indicios hay que tener voluntad de buscarlos" y el juez no la ha tenido, porque "hay pruebas que no se han considerado, por la cúpula del Partido Popular".

Ha asegurado que Unidas Podemos se compromete a investigar en la comisión de investigación del caso Kitchen, que sigue funcionando en el Congreso, "todo lo que el juez ha decidido no investigar", y además creen que Casado debería hablar o responsabilizarse de la situación.

"Recordamos que Casado fue la persona designada y de confianza por María Dolores de Cospedal. Si no era consciente de los casos de corrupción, es aún más grave porque significa que podía estar pasando y su presidente no es consciente de ello", ha asegurado la secretaria de Organización de Unidas Podemos.

Además, el partido morado espera a que la Comisión del Congreso sirva para investigar lo que no se ha investigado, porque dice que "hay pruebas que el juez no ha tenido en cuenta y son viables, un audio que une Cospedal con Villarejo directamente y una contratacion del chofer de Barcenas a sueldo para vigilarle".

"El presidente debería dar explicaciones sobre lo que sabía. Si no lo sabía, que explique por qué no estaba al tanto y si esto sigue pasando, además de tener el PP un mecanismo de control para evitar que esto siga pasando", ha concluido.