La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, viaja este sábado a Emiratos Árabes Unidos (EAU) para impulsar las relaciones bilaterales en una visita en la que no se verá con el rey emérito Juan Carlos I ni abordará su presencia en dicho país con las autoridades. Fuentes de Exteriores han

Fuentes de Exteriores han subrayado que se trata de una visita bilateral en la que no está prevista ninguna reunión con Juan Carlos I y tampoco consta como objeto de debate en ninguna de las reuniones previstas. Preguntadas por si ha habido algún contacto con Juan Carlos o sus colaboradores, las fuentes ha asegurado que no consta ningún contacto y que la presencia del monarca no ha tenido ninguna incidencia en la organización del viaje.

La gira que iniciará González Laya este domingo por Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar es de marcado carácter económico y que tiene el foco puesto principalmente en atraer nuevas inversiones de cara a la recuperación post pandemia.

Para ello, González Laya tiene previstos encuentros con los responsables de casi todos ellos, incluidos el fondo soberano emiratí Mubadala, la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), el fondo de inversión qatarí QIA y la Qatar Foundation. La expectativa es que estos fondos incrementen su "huella" en España, donde ya tienen inversiones. Además, en los tres países la ministra tiene previstos encuentros con los empresarios españoles presentes para conocer sus proyectos e inquietudes en una región en la que el Ejecutivo considera que existen buenas oportunidades de negocio.

El anterior jefe de Estado se encuentra viviendo en EAU desde principios del pasado mes de agosto cuando decidió abandonar España en pleno debate sobre sus supuestos negocios irregulares que pusieron en el centro del debate político a la Corona.

La ministra, quien viaja este sábado a Abu Dabi, tiene previsto reunirse con las autoridades locales para impulsar las relaciones bilaterales en materia política, económica y cultural, para lo que se reunirá con miembros del Gobierno, empresarios españoles establecidos en la zona y representantes culturales.

Sobre la oportunidad de que el exjefe del Estado hubiera apoyado los esfuerzos de Exteriores por impulsar la diplomacia económica dadas sus buenas conexiones empresariales en la región, las fuentes del Ministerio han asegurado que es una visita estrictamente bilateral, con el liderazgo de la ministra y una interlocución muy clara con los gobiernos de la región. Además han señalado que el rey emérito ya no desempeña funciones oficiales por lo que es comprensible que no tenga ningún papel en la visita de González Laya.