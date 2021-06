El conflicto interno en el seno de Más Madrid saltó a la esfera pública el pasado mes de marzo cuando cuatro de sus concejales, próximos a la exalcaldesa Manuel Carmena, rompieron con el partido y anunciaron la creación de una plataforma, que actualmente lleva el nombre de Recupera Madrid. Esta suerte de batalla dio un paso más hace apenas tres semanas, cuando la formación de Rita Maestre cesó a nueve vocales vecinos (representantes de los grupos en los diferentes distrititos) afines a Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas, los ediles que se marcharon y que ahora buscan un hueco en el grupo mixto.

El juzgado contencioso-administrativo número 14 de Madrid ha dictado medidas cautelarísimas para que Más Madrid restituya a cuatro de estos representantes, tres del distrito de Tetuán y uno de Carabanchel. Los otros cinco, del distrito de Salamanca, están a la espera de que el juzgado paralice los ceses cautelarmente, en la línea de los dos autos dictados hasta ahora.

Si bien, pese a las críticas de la plataforma, que acusa a Rita Maestre de "purgar" a los vocales vecinos que se manifestaron contrarios a otorgar la medalla de honor de la ciudad a la exalcaldesa del PP Ana Botella (la concesión contó con los votos a favor de Más Madrid), desde el partido relativizan la polémica alegando que el proyecto político está respaldado por casi la totalidad de los inscritos. "Son solo nueve vocales de los más de 200 que tenemos [209]", sostienen a este medio fuentes cercanas a la portavoz del grupo municipal.

Y es que, tanto estos concejales como muchos de los representantes cesados son contrarios al proceso de conversación de Más Madrid en partido político iniciado el pasado año y que desembocó en la designación de Rita Maestre como portavoz del grupo municipal, un puesto que ocupaba anteriormente Marta Higueras. "Se decidió construir una organización con militantes. No nos valía con ser una candidatura", añade a Público un edil de Más Madrid.

Cese por incumplimiento del pago de la carta financiera

El pasado 19 de mayo, los nueve vocales vecinos recibieron una carta en la que se les comunicaba su cese por incumplir la "obligación del pago de la carta financiera" (un donativo de un 10% de la retribución mensual a Más Madrid), cuyo requisito estaba incluido en el nuevo código ético de la organización. Según señalan los afectados por el cese, seis de los nueve representantes vecinales estaban en paro (tres de ellos con hijos a cargo), una condición que les eximía del pago.

"No nos hemos negado a pagar esa donación y así se lo hemos hecho saber al partido por medio de varias vías. No obstante, queríamos saber a dónde irá a parar ese dinero y si se va a destinar a los distritos", cuenta una vocal vecina que prefiere guardar su anonimato. En este sentido, añade que su oposición al apoyo de Más Madrid a la concesión de la medalla a Botella fue el "detonante" de lo que considera un "cese anunciado desde tiempo atrás".

"Habíamos tenido diferencias por cómo se estaba actuando desde el Grupo Municipal, por cómo el grupo político intentaba absorber la marca de la candidatura. El grupo de Rita Maestre tenía que haberse buscado otro nombre. Una cosa era su partido y otra cosa era el grupo municipal y usar ese nombre para manipular al electorado", afirma esta representante vecinal.

"Sería un fraude de ley que impugnaríamos"

El edil Luis Cueto, adscrito a Recupera Madrid, alude a los argumentos esgrimidos por el juez para decretar las medidas cautelares que obligan a la restitución de cuatro de los nueve vocales, un hecho que según la plataforma no se ha producido aún. "Los partidos políticos pueden echarte del partido, pero no pueden echarte de una labor institucional. No tienes que ser del partido para ser vocal vecino", explica a este medio.

Toda vez que el juzgado resuelva los recursos presentados por los afectados y en caso de que ratifique la nulidad de los ceses, Cueto avisa que desde la plataforma vigilarán que los vocales vecinos no vuelvan a ser cesados por otras razones. "Sería un fraude de ley que impugnaríamos", apostilla. En esta línea, su compañero José Manuel Calvo califica de "lamentable" la actitud de Más Madrid con los representantes vecinales. "Son vocales vecinos que nombró una candidatura ciudadana abierta en su día. Este intento de apropiarse desde un partido nos parece una sinvergonzonería", zanja.